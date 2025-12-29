Biomedicinsk analytiker inriktning klinisk fysiologi
Är du en driven biomedicinsk analytiker med inriktning klinisk fysiologi som vill ha en stimulerande arbetsplats? Sök till oss på fysiologiska kliniken på universitetssjukhuset i Linköping och bli en i vårt härliga gäng!
Vårt erbjudande
För livet framåt.
Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs gärna om karriärstegen för biomedicinsk analytiker och om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-12-29Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår diagnostiska fysiologiska undersökningar som ekokardiografi, perifer cirkulation, EKG, lungfysiologi, invasiv hjärtdiagnostik, MR-hjärta, nuklearmedicin och PET/CT. Vi har stora möjligheter till varierade arbetsuppgifter och utveckling. Kvalitets- och metodutveckling är ett ständigt pågående arbete där alla deltar för att förbättra och utveckla.
Vi är ett universitetssjukhus och har därför många studenter från framförallt BMA- och läkarprogrammen, arbetet innefattar både handledning och undervisning.
På kliniken bedrivs många forskningsprojekt där biomedicinska analytiker deltar genom att samla in data och utför mätningar på insamlat material. Vi har även BMA som driver egna forskningsprojekt.
Arbetsgrupp
Fysiologiska kliniken ingår i Hjärtcentrum på universitetssjukhuset i Linköping. Avancerad funktionsdiagnostik bedrivs med hjälp av EKG, lungfunktionsundersökningar, ultraljud, MR, gammakamera och PET/CT. Kliniken är indelad i flera team som har olika undersökningsområden. Teamen består av olika professioner som samarbetar med patienten i fokus, rotation mellan teamen skapar en variation av arbetsuppgifter.
På kliniken finns en bred kompetens inom klinisk fysiologi men även spetskompetens inom flera områden. Vi arbetar aktivt med att bibehålla och utveckla kompetens genom både interna och externa utbildningar. Vi deltar även i Equalis utbildningsprogram.
Vårt breda utbud av undersökningsmetoder, driv att utveckla och förbättra gör att dina utvecklingsmöjligheter hos oss är stora.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker inom klinisk fysiologi.
Vi ser gärna att du har erfarenhet inom yrket biomedicinsk analytiker klinisk fysiologi eller har annan erfarenhet av att arbeta inom hälso- och sjukvård.
God förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
