Biomedicinsk analytiker inriktning fysiologi

Talangbron Sverige AB / Biomedicinjobb / Västerås
2026-06-25


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Biomedicinsk analytiker med inriktning fysiologi
Om Hjärtcentrum
Hjärtcentrum Stockholm och Mälardalen är en kardiologisk specialistläkarmottagning med fokus på hjärtat – kroppens viktigaste organ. Mottagningen erbjuder utredning och behandling av alla hjärtrelaterade symtom och sjukdomstillstånd och välkomnar patienter från 18 års ålder. Kliniken ligger i trevliga lokaler på Kungsholmen i Stockholm, och verksamhet bedrivs även i centrala Västerås. På HJC Hjärtcentrum arbetar man i en familjär och professionell miljö med fokus på högkvalitativ hjärtsjukvård och ett personligt bemötande. Nu växer kliniken och söker nya medarbetare!

Om rollen
Vi söker en erfaren biomedicinsk analytiker till mottagningen i Västerås. Här får du möjlighet att arbeta i en modern privat hjärtklinik med hög medicinsk kvalitet, i en trivsam och familjär arbetsmiljö med goda anställningsvillkor.

Publiceringsdatum
2026-06-25

Arbetsuppgifter
Ekokardiografi – självständigt och i samarbete med kardiolog
Arbets-EKG
Långtids-EKG / Holter
24-timmars blodtrycksmätning

Vi söker dig som
Är legitimerad biomedicinsk analytiker
Är självgående inom ekokardiografi
Har erfarenhet av arbets-EKG
Har erfarenhet av Holtertolkning

Erfarenhet av ergospirometri är meriterande men inget krav.

Omfattning
Tjänstgöringsgrad: 80–100%
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetsplats: Västerås

Om rekryteringsprocessen
Denna rekrytering hanteras av Talangbron på uppdrag av HJC Hjärtcentrum. Vi är specialister på rekrytering inom legitimerade yrken i hälso- och sjukvård och arbetar för att skapa långsiktiga matchningar där både kandidat och arbetsgivare trivs och utvecklas. Du ansöker enkelt direkt via denna annons – ansökningar bearbetas löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Talangbron Sverige AB (org.nr 559237-3483), https://www.talangbron.se/
Roslagsgatan 37 (visa karta)
721 30  VÄSTERÅS

Jobbnummer
9979837

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