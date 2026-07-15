Biomedicinsk analytiker inom klinisk fysiologi, till Lindesbergs lasarett.
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2026-07-15
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Klinisk fysiologiska mottagningen finns på medicinmottagningen på Lindesbergs lasarett. Det är en arbetsplats med en vänlig och familjär atmosfär i kombination med effektivitet och stort kunnande. Samarbetsklimatet är mycket gott med prestigelös stämning och med bra kollegialt stöd.
Nu söker vi en biomedicinsk analytiker för ett vikariat till vårt team som består av 4 personer. Är du legitimerad biomedicinsk analytiker och vill du arbeta på en spännande arbetsplats, i en mindre grupp, med ett positivt socialt klimat och korta kommunikationsvägar? Då kan detta vikariat passa för dig!Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Biomedicinsk analytiker utför ultraljud på hjärta och halskärl, arbetsprov, långtidsregistrering av EKG, spirometri-lungfunktionsundersökningar, EEG, pacemakerkontroller och perifer cirkulation. På Fysiologiska mottagningen blir arbetsuppgifterna, att självständigt utföra de fysiologiska undersökningarna med tillbehörande patientadministration och viss svarshantering.Kvalifikationer
Legitimerad biomedicinsk analytiker. Du skall ha kunskaper i svenska motsvarande EU-nivå C1. Du kommer att passa bra hos oss om du har god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt. Viktigt att du kan organisera, prioritera, har helhetssyn, är serviceinriktad och har viljan att driva verksamheten framåt tillsammans med oss.
Visst låter det som något för dig? Varmt välkommen med ansökan!Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Lindesbergs lasarett är ett av Region Örebro läns tre akutsjukhus. Här hittar du det lilla sjukhusets alla fördelar - en vänlig och familjär atmosfär i kombination med effektivitet och stort kunnande. På lasarettet finns kliniker och mottagningar som ingår i Område specialiserad vård. I verksamhetsområde Sjukhusverksamheter norr, ingår medicin, dialysmottagningen och akutmottagningen. Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:570". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Lindesberg Kontakt
Enhetschef
Carina Romlin carina.romlin@regionorebrolan.se 0581-85324 Jobbnummer
10003225