Biomedicinsk analytiker/Embryolog till Karolinska Universitetssjukhuset
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2026-06-29
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Är du biomedicinsk analytiker eller har motsvarande utbildning, med intresse för reproduktionsmedicin och embryologi? Vi söker en kollega för ett vikariat till vårt Reproduktionsmedicinska laboratorium på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge!
Du erbjuds
en individuellt anpassad introduktion baserad på dina tidigare erfarenheter, samt regelbunden kompetensutveckling
en arbetsgrupp med hög kompetens och hjälpsamhet
ett varierat arbete där du jobbar tätt i ett tvärprofessionellt team
många utvecklingsmöjligheter, från okomplicerad IVF-behandling till de mest högspecialiserade behandlingarna inom reproduktionsmedicin i Norden.
goda möjligheter att engagera dig i utbildning och utveckling inom reproduktionsområdet genom våra utvecklings- och forskningsprojekt.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
På Reproduktionsmedicinska laboratoriet i Huddingeär vi specialiserade på utredningar och avancerade behandlingar av ofrivillig barnlöshet och infertilitet hos både män och kvinnor. Här erbjuds behandlingar som äggstocksstimulering, insemination med makes eller donatorspermier, IVF, kirurgisk uthämtning av spermier (TBD/MD-TESE) samt äggdonation.
Vi utför även fertilitetsbevarande åtgärder inför exempelvis cancerbehandling eller könsbekräftande behandling, i form av nedfrysning av spermier, obefruktade eller befruktade ägg/blastocyster samt ovarie- eller testikelvävnad. Vi är även ett nationellt högspecialiserat uppdrag inom PGT (preimplantatorisk genetisk testning) och tar emot patienter från hela Sverige och även från andra länder.
Arbetsuppgifterna hos oss omfattar hantering av oocyter och spermier, spermieanalyser, embryoodling, bedömning av embryoutveckling samt fryshantering av ägg, spermier och embryon. Som embryolog på Karolinska blir du del i ett kompetent team med läkare och barnmorskor som gemensamt driver vår verksamhet framåt. Vår verksamhet bedrivs främst på dagtid men en viss helgtjänstgöring ingår som embryolog.
Tjänsten avser ett vikariat under tidsperioden 2026-09-01 - 2027-08-31
Vi söker dig som
är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
förstår de fackmässiga aspekterna av arbetet särskilt bra. Du underhåller kontinuerligt din
specialistkunskap och är en kunskapsresurs för andra.
har god samarbets- och kommunikationsförmåga och har lätt för att arbeta i team med olika professioner då flera arbetsmoment sker i nära samarbete mellan de olika professionerna på enheten men även externt.
har hög ansvarskänsla samt bidrar till ett positivt arbetsklimat.
är noggrann och kvalitetsmedveten i ditt arbete.
har gott bemötande då patientkontakt förekommer i flertalet av arbetsmomenten. KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad biomedicinsk analytiker alternativt naturvetenskaplig högskoleutbildning eller motsvarande utbildning som verksamheten bedömer som likvärdig
Meriterande:
Erfarenhet inom embryologi
Erfarenhet av att arbeta i sjukhusmiljö samt med system knutna till sjukhuset, exempelvis TakeCare, FertSoft (IVF-journalsystem), Centuri
Forskningsbakgrund eller erfarenhet i forskningsmiljö
Goda kunskaper i svenska språket
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för tjänsten.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Ansökningstiden för denna tjänst sträcker sig över semesterperioden och vi planerar att påbörja urvalet som tidigast under vecka 33. Vi kommer att kontakta dig så snart vi vet vilka sökande som går vidare till nästa steg i rekryteringsprocessen.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Du kan läsa mer om vårt uppdrag inom vård, forskning och utbildning här.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på karolinska.se och följ oss på sociala medier!
Tema Kvinnohälsa och hälsoprofessioner
Kvinnohälsa omfattar all verksamhet inom reproduktionsmedicin, benign gynekologisk vård, graviditets-, förlossnings- och fostermedicinsk vård i både Huddinge och Solna. Vi har även ett nationellt högspecialiserat uppdrag inom fostermedicin. Här kan du läsa mer om oss.
Hälsoprofessioner; fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, dietister, logopeder och psykologer möter patienternas behov och skapar mervärde i samarbetet tillsammans med andra professioner inom sjukhusets alla teman och funktioner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Tema Kvinnohälsa och hälsoprofessioner,ME Gynekologi o Reproduktionsmedicin Jobbnummer
9982314