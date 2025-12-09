Biomedicinsk analytiker eller sjuksköterska till Transfusionsmedicin
2025-12-09
Är du biomedicinsk analytiker eller sjuksköterska med intresse för transfusionsmedicin? Hos oss får du möjlighet att bidra till en samhällsviktig verksamhet där kvalitet, engagemang och samarbete är centralt.
Din arbetsplats
Verksamhetsområdet Laboratoriemedicin Värmland rymmer fyra specialiteter: klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi och transfusionsmedicin. Verksamhetsområdets uppdrag är att med hög servicekvalitet erbjuda provtagning, blodverksamhet, preparera och analysera prover samt producera kvalitetssäkrade analysresultat, diagnoser och diagnosunderlag.
Transfusionsmedicin Karlstad har cirka 35 medarbetare och är fysiskt uppdelad på två platser, GeBlod på Karolinen och Blodcentralen på Centralsjukhuset. För att arbeta på Blodcentralen krävs legitimation som biomedicinsk analytiker.
Vi erbjuder dig ett ansvarsfullt och spännande arbete inom transfusionsmedicin med stora möjligheter till personlig utveckling och variation!Publiceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
På GeBlod tar vi emot blod-, plasma- och trombocytgivare. Här komponentbereder vi även blod och trombocyter till patienter samt framställer plasma till läkemedel. Arbetet sker främst dagtid och arbetsgruppen utgörs av både sjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Ett antal medarbetare roterar mellan GeBlod och Blodcentralen på Centralsjukhuset.
Analyser som utförs på Centralsjukhuset Karlstad är bland annat blodgrupperingar, antikroppsscreening och förprövning av blodkomponenter inför planerade och akuta transfusioner. Reservation och utlämning av blodkomponenter och vävnader till patienter utförs dygnet runt, såväl som avancerade blodgruppsserologiska utredningar. Tjänsten är en visstidsanställning till och med 2027-08-31.
Om du vill du arbeta på en plats med varierade arbetsuppgifter ska du söka dig till oss!
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker med kurser inom transfusionsmedicin alternativt legitimerad sjuksköterska. Du behärskar svenska flytande i tal och skrift och har ett genuint intresse för att bidra till en samhällsviktig verksamhet.
Som person är du trygg och stabil i ditt arbete, med förmåga att ta ansvar och arbeta självständigt. Samtidigt är du flexibel och kan anpassa dig när förutsättningarna förändras. Du har lätt för att samarbeta och bidrar till en positiv arbetsmiljö genom ett gott bemötande mot både kollegor och patienter. Noggrannhet och kvalitetsmedvetenhet är en självklar del av ditt arbetssätt.
Välkommen med din ansökan!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
