Biomedicinsk analytiker eller sjuksköterska till GeBlod Örebro, USÖ
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2026-07-22
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Söker sjuksköterska eller biomedicinsk analytiker som är intresserad av ett varierande och spännande arbete. På GeBlod Örebro är vi ett 20-tal medarbetare bestående av sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och undersköterskor. Förutom tappningsverksamhet på USÖ och i blodbussarna utför vi komponentframställning på USÖ. Vi är ett glatt gäng med bred kompetens och olika erfarenheter. Ett gott arbetsklimat är viktigt där vi samarbetar och har det trevligt tillsammans. Vi behöver nu förstärkning till vår personalgrupp och söker dig som vill ha ett meningsfullt arbete.Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i tappningsverksamheten, vilket innebär att tappa givare på blod, plasma och trombocyter. Administrativa uppgifter, rekrytera nya blodgivare samt komponentframställning är exempel på ytterligare arbetsuppgifter som kan ingå. För oss är det viktigt att du får en bra start i ditt nya uppdrag och känner dig trygg i dina arbetsuppgifter. Du kommer därför få en god introduktion och utbildning av erfarna kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är erfaren legitimerad sjuksköterska eller legitimerad biomedicinsk analytiker. Har du erfarenhet av blodcentralsverksamhet är det meriterande. Hos oss är det viktigt att vara serviceinriktad, ansvarstagande och flexibel. Som person tycker du om ett omväxlande arbete och kan hantera situationer med både högre och lägre tempo på ett strukturerat sätt. För att trivas hos oss har du en god förmåga att samarbeta och kommunicera med dina kollegor, likaså ett gott bemötande och förståelse för våra blodgivare.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju. Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Verksamhetsområde laboratoriemedicin har ett samlat ansvar för den laboratoriemedicinska service som bedrivs vid laboratorierna inom Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett. Vi driver en bred verksamhet inom områdena klinisk kemi, bakteriologi, virologi, immunologi, transfusionsmedicin inklusive terapeutisk plasmaferesbehandling, patologi, cytologi och molekylärgenetik. Inom verksamhetsområdet ryms även Sterilteknik. Här arbetar närmare 300 personer med rutindiagnostik, forskning och utveckling samt utbildning.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har cirka 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. Tillsammans med 11 000 kollegor kan du skapa ett bättre liv för de vi finns till för. Hos oss finns meningsfulla och samhällsviktiga jobb där du kan göra skillnad i invånarnas vardag, hälsa och livskvalitet. Dygnet runt, året om, ansvarar vi för hälso- och sjukvård, tandvård och länets kollektivtrafik. Vi har också det regionala utvecklingsansvaret i länet och ett uppdrag att bidra till kulturlivet.
Övrig information
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Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:580". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Enhetschef
Anna-Lena Johansson anna-lena.johansson3@regionorebrolan.se 019-6027822 Jobbnummer
10009283