Biomedicinsk analytiker eller sjukhusbiolog till klinisk patologi
2026-02-02
Vill du bli vår nya kollega?
Vårt erbjudande
Dina arbetsuppgifter
Din bakgrund, kompetens och erfarenhet kommer matchas mot verksamhetens behov. Många av våra arbetsuppgifter innebär ett handarbete med hög precision vilket innebär att kvalitets-medvetenhet för patienten och dess prov är av stor vikt. Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra de laborativa processerna genom metodutveckling, kvalitetsuppföljning och optimering. Att arbeta hos oss är omväxlande, utmanande och stimulerande - det jobb du gör har betydelse för diagnostisering av sjukdomar och vilken typ av behandling som patienten kommer att få. Klinisk patologi är en stor del av cancersjukvården där det ständigt sker utveckling och nya metoder och analyser banar väg för snabbare och bättre vård för patienten. Utöver detta erbjuder vi dig en härlig arbetsplats och bra kollegor att jobba tillsammans med inom ett område under utveckling.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker, har högskoleexamen inom medicinsk biologi eller har annan högskoleexamen som bedöms motsvarande. Du har mycket goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Meriterande är praktisk erfarenhet av laborativt arbete samt provhantering inom klinisk verksamhet. Du har ett utpräglat patientfokus och är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt.
Du har förmåga att arbeta självständigt, har en lösningsfokuserad inställning och har lätt för att växla mellan olika arbetsmoment. God samarbetsförmåga och kvalitetsmedvetenhet är ytterligare viktiga egenskaper som efterfrågas. Vi söker dig som trivs i en roll där du får ta mycket eget ansvar och bidrar med en positiv energi till teamet.
Ansökan och anställning
Denna anställning är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Arbetstid är raka veckor klockan 07.30-16.00 med möjlighet till flex. Vi arbetar med löpande urval och även intervjuer kommer att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Anställningen kan komma att inledas med en provanställning om sex månader för att säkerställa att vi är rätt matchning för varandra.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
