Biomedicinsk analytiker eller motsvarande för parasit-diagnostik
Statens Veterinärmedicinska Anstalt / Biomedicinjobb / Uppsala Visa alla biomedicinjobb i Uppsala
2025-10-29
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala
Tillsvidareanställning | Heltid | Kollektivavtal | Tjänstepension | 28-35 dagars semester | Friskvårdsbidrag | Uppsala | Flex | Sista ansökningsdag 2025-11-16
Ansök här: https://sva.
varbi.com/se/what:job/jobID:870388/
Om arbetsplatsen, SVA
Farliga djursmittor kan få allvarliga konsekvenser, från lidande hos djur och människor till ekonomiska förluster och störningar i matförsörjningen. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet som genom diagnostik, forskning och rådgivning stärker Sveriges förmåga att bekämpa djursjukdomar som utgör hot mot kritiska samhällsfunktioner. Friska djur - trygga människor.
Sektionen för parasitologi utför diagnostik av de flesta parasiter av veterinärmedicinsk betydelse. Vi analyserar framförallt träckprover från olika djurslag och trikinprover från vildsvin. Laboratoriet ingår i SVA:s avdelning för mikrobiologi och är nationellt referenslaboratorium för parasiter. Vi söker nu en medarbetare som i likhet med oss har ett genuint intresse för sjukdomsframkallande maskar och kryp. Publiceringsdatum2025-10-29Dina arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna blir att förbereda och utföra olika parasitologiska analyser samt tolka resultaten. Analyserna ingår i vår rutindiagnostik och de utförs framför allt med klassiska (mikroskopbaserade) metoder. I det dagliga arbetet ingår också rutinsysslor som dataregistrering, hantering av disk och varubeställningar.
Träckprover från olika djurslag och trikinprover från vildsvin utgör majoriteten av proverna som kommer till laboratoriet. Kunderna står i fokus och tillsammans tillgodoser vi deras behov av snabba kvalitetssäkrade svar och hög servicenivå. Tempot är stundtals högt vilket innebär att du inte bör vara stresskänslig. Du förväntas kommunicera muntligt med kunder och att emellanåt hålla muntliga presentationer, exempelvis för besökare.Kvalifikationer
Vi söker en biomedicinsk analytiker eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har ett uttalat intresse för parasiter och diagnostik och trivs med rutinarbete. För denna tjänst är det viktigt att du behärskar svenska väl i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för arbetsuppgifterna som ansvarstagande, god kommunikativ förmåga, flexibilitet, lojalitet, servicekänsla, kvalitetsmedvetenhet samt ett noggrant och systematiskt arbetssätt. Du ska även ha god samarbetsförmåga eftersom vi jobbar som ett team mot samma mål.
Meriterande
Tidigare arbete med klassiska parasitologiska metoder och/eller erfarenhet från rutindiagnostik av parasiter hos djur.Anställningsvillkor
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.
Övrigt - bra att veta
Med diagnostik, forskning och expertkunskap bidrar SVA till en god djurhälsa och minskad smittspridning mellan djur och människor. Med Coronapandemin i minnet vet vi att djursjukdomar kan bli ett hot i samhället och slå hårt mot Sveriges matförsörjning, hälsa och ekonomi. Som beredskapsmyndighet ingår SVA i sektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten.
SVA är en myndighet vilket innebär att alla meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.
Tester och arbetsprov kan förekomma i samband med rekryteringsprocessen.
Myndigheten kan komma att genomföra bakrundskontroll i samband med rekryteringen.
Du som är svensk medborgare och tillsvidareanställd på SVA kommer bli krigsplacerad inom myndigheten.
För vissa tjänster kan en säkerhetsprövning med registerkontroll genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Väx och utvecklas på SVA - välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/68". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Veterinärmedicinska Anstalt
(org.nr 202100-1868) Arbetsplats
SVA - Avdelningen för mikrobiologi (MIK), Parasitologi Kontakt
Eva Osterman Lind, Sektionschef 018-674000 Jobbnummer
9579607