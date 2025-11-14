Biomedicinsk analytiker eller laboratorietekniker, Mikrobiologilaboratoriet
Region Västmanland / Biomedicinjobb / Västerås Visa alla biomedicinjobb i Västerås
2025-11-14
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Välkommen till mikrobiologilaboratoriet, en arbetsplats där varje dag bjuder på nya upptäckter och möjligheten att bidra till bättre vård. Här möts expertis, teknik och nyfikenhet i ett samarbete som gör skillnad på riktigt.Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
På mikrobiologilaboratoriet kommer du att arbeta inom många spännande områden med en bredd av olika analyser. Här får du använda dina kunskaper inom klinisk mikrobiologi såsom molekylärbiologiska analyser, serologiska och immunologiska analyser samt bakteriologiska analyser såsom positiva blododlingar och urinodlingar.
Arbetet som biomedicinsk analytiker inom mikrobiologi är varierande, betydelsefullt och utvecklande. Vi satsar på individuell kompetensutveckling med möjlighet att på sikt eventuellt kunna söka andra uppdrag vid sidan av rutinarbetet. Handledning av studenter och nya kollegor ser vi som en viktig del i arbetet.
Om arbetsplatsen
På Laboratoriemedicin välkomnas du till en verksamhet som omfattar specialiteterna klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi och transfusionsmedicin. Vi är ca 200 medarbetare och finns vid de fyra sjukhusen i Västmanland.
Med patienten och våra kunder i fokus levererar vi tjänster till vården i form av provtagning och provsvar, blodkomponenter, funktionsundersökningar samt omhändertagande av avlidna. Laboratoriemedicin arbetar för god och säker vård i rätt tid. Hos oss arbetar yrkeskategorier som biomedicinska analytiker, läkare, cytodiagnostiker, sjuksköterskor, undersköterskor, molekylärbiologer, kemister och laboratorieingenjörer.
Laboratoriemedicin är ackrediterat enligt standarden ISO 15189.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• ett individuellt anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Eller vill du komma och besöka oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna? Kontakta oss gärna så ordnar vi det!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad, eller i slutfasen av din utbildning inom biomedicinsk analytiker eller laboratorietekniker, alternativt har annan relevant utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig. Yrkeserfarenhet inom liknande arbete är meriterande, samt erfarenhet av yrket inom liknande verksamhet, till exempel sjukhus eller region. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Som person är du strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten, och att du arbetar självständigt samtidigt som du bidrar i teamet. Du är professionell, lyhörd och nyfiken på att utvecklas inom ditt yrkesområde. Vi söker dig som kan självständigt planera, strukturera och driva ditt arbete framåt. Du är noggrann och mån om att leverera en god kvalitet i ditt arbete.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid, dagtid måndag-söndag.
Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 30 november
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Vårdförbundet
Tania Gajardo Gunnarsson tania.gajardo.gunnarsson@regionvstmanland.se 021-11 85 47 Jobbnummer
9605023