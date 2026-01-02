Biomedicinsk analytiker eller lab.ingenjör till klinisk kemi 9Fem Solna
Vill du vara med och göra verklig skillnad för patienterna varje dag? I ett högspecialiserat laboratorium i framkant kombinerar vi modern teknik, hög kvalitet och starkt teamarbete för att leverera livsviktig diagnostik.
Nu söker vi en engagerad biomedicinsk analytiker eller motsvarande som vill utvecklas tillsammans med oss och bidra till säker, snabb och tillförlitlig vård. Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
Arbetstid förlagd till dagtid, måndag-fredag, och flextid tillämpas
Introduktionsprogram
Möjlighet till kompetensutveckling genom interna och externa utbildningsinsatserPubliceringsdatum2026-01-02Om tjänsten
ME Klinisk kemi bedriver högspecialiserad laboratorieverksamhet inom sektion 9Fem och vi utför analyser inom områdena specialimmunokemi, protein, specialkoagulation och koloncancerdiagnostik (fHb-screening). Vår verksamheten präglas av kvalitetssäkring, spårbarhet och kontinuerligt förbättringsarbete.
Arbetet omfattar högspecialiserat analysarbete med moderna metoder och ett välutvecklat IT-stöd och sker i nära samarbete mellan laboratoriepersonal, läkare och kemister. Verksamheten genomsyras av kvalitetssäkring och spårbarhet.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Provhantering, analysarbete och resultatrapportering
Kvalitetsarbete, dokumentation och spårbarhet
Drift, underhåll och hantering av laboratorieutrustning
Arbete med manuella och automatiserade analysmetoder
Introduktion och handledning av studenter och kollegor
Medverkan i verksamhetens förbättrings- och utvecklingsarbete
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Solna.
Vi söker
Vi söker dig som är intresserad av klinisk kemi och tycker om att arbeta både i team och självständigt. Vi ser att du även har ett eget ansvarsområde. Arbetet är under ständig förändring och utveckling, därför är det viktigt att du är en person som trivs i en sådan miljö.
För att lyckas i rollen ser vi att du arbetar strukturerat och noggrant samt har förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete
Du samarbetar väl med andra, kommunicerar tydligt och har förmåga att anpassa dig till förändrade förutsättningar
Du tar ansvar för ditt arbete och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling
Anställningen förutsätter att du arbetar i enlighet med Karolinska Universitetssjukhusets värderingar: ansvar, medmänsklighet och helhetssyn.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad biomedicinsk analytiker eller annan relevant högskoleutbildning
God förmåga att uttrycka dig i svenska, i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av laboratoriearbete inom klinisk kemi
Kunskap om laboratorieinformationssystem (LIS)
Erfarenhet av instrument hantering
Erfarenhet av metodutveckling
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska är en sammanslagning av Karolinska Universitetslaboratoriet och Bild och Funktion med laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/medicinsk-diagnostik-karolinska/https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet//
