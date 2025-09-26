Biomedicinsk analytiker eller Kemist, Arbets- och miljömedicin USÖ
2025-09-26
Vill du ha ett utvecklande och stimulerande arbete med eget ansvar i ett team som är öppna för nya idéer och kunskaper där alla bidrar till trivsel och verksamhetsutveckling? Då är du välkommen att söka till oss på Arbets- och miljömedicin.
Arbets- och miljömedicin (AMM) är en högspecialiserad och forskningsbaserad verksamhet med ett övergripande uppdrag att förebygga och minska arbets- och miljörelaterad ohälsa bland invånarna i Region Sörmland, Region Värmland, Region Västmanland och Region Örebro län. AMM består av tre enheter med sammanlagt cirka 40 medarbetare som har bred kompetens inom många olika professioner. Vi arbetar utåtriktat och vänder oss till primärvård, företagshälsovård, kommuner, myndigheter, organisationer, universitet och högskolor, företag samt privatpersoner. Laboratoriet på AMM erbjuder ackrediterade kemiska analyser av ämnen som finns i arbets- och omgivningsmiljön och som kan utgöra en risk för människors hälsa.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på professionalism, engagemang och laganda. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
I din befattning arbetar du självständigt med analys av miljöprover, i huvudsak luftprover, med moderna tekniker. Vi har en modern instrumentpark omfattande bland annat gas- och vätskekromatografer med MS- (masspektrometri) och/eller MS/MS-detektion, jonkromatograf, ICP-MS (grundämnesanalys), röntgendiffraktometer (fasanalys) men tillämpar även gravimetriska metoder. Utvecklingsarbete förekommer och då ingår du i team med professioner såsom biomedicinska analytiker, kemister, yrkeshygieniker och medicinsk personal.
Laboratoriet vid Arbets- och miljömedicin är ackrediterat av SWEDAC och i vårt dagliga arbete använder vi kvalitetsledningssystemet som stöd. Vi har en stor kundkrets spridd över hela landet och i arbetet förekommer mycket kundkontakt i form av analysbeställningar och i viss mån rådgivning. På laboratoriet arbetar 16 personer varav 8,5 som laborerar.
Du har erfarenhet av analytiskt arbete med instrumentella metoder och är antingen legitimerad biomedicinsk analytiker eller har akademisk utbildning inom kemi. Tidigare erfarenheter av gravimetriska metoder, vätskekromatografi, masspektrometri, jonkromatografi och datakompetens är meriterande. B-körkort är önskvärt.
Som person är du självständig i ditt arbetssätt och tar initiativ till att lösa de problem som uppstår i analysarbete. Du är flexibel och lyhörd för laboratoriets och verksamhetens behov och förutsättningar. För att trivas hos oss har du en god förmåga att samarbeta och kommunicera med dina kollegor, likaså ett gott bemötande och förståelse för våra kunder. Arbetet kräver även att du är strukturerad och kvalitetsmedveten. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.Om tjänsten
1 års gravvikariat. Arbetstiderna är dagtid, måndag till fredag. Resor i tjänsten och obekväma arbetstider kan förekomma. Din placering är vid Arbets- och miljömedicin på Universitetssjukhuset i Örebro. Din närmaste chef kommer att vara enhetschefen för klinikens laboratorieenhet. Våra förmåner är bland annat flexibel arbetstid och friskvårdsbidrag.
