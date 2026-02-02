Biomedicinsk analytiker eller biolog med erfarenhet inom klinisk patologi
Region Östergötland / Biomedicinjobb / Linköping Visa alla biomedicinjobb i Linköping
2026-02-02
Vill du bli får nya kollega?
Vårt erbjudande
För livet framåt.
Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Här kan du läsa om karriärstegen för biomedicinsk analytiker och om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Inom klinisk patologi utför vi analyser inom histopatologi och cytologi som ligger till grund för diagnostik och korrekta svar till våra remittenter. Många av våra arbetsuppgifter innebär ett handarbete med hög precision vilket innebär att kvalitetsmedvetenhet för patienten och dess prov är av stor vikt. Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra de laborativa processerna genom metodutveckling, kvalitetsuppföljning och optimering. Att arbeta hos oss är omväxlande, utmanande och stimulerande - det jobb du gör har betydelse för diagnostisering av sjukdomar och vilken typ av behandling som patienten kommer att få. Klinisk patologi är en stor del av cancersjukvården där det ständigt sker utveckling och nya metoder och analyser banar väg för snabbare och bättre vård för patienten. Utöver detta erbjuder vi dig en härlig arbetsplats och bra kollegor att jobba tillsammans med inom ett område under utveckling.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker alternativt sjukhusbiolog och som har minst två års sammanhängande arbetslivserfarenhet inom klinisk patologiverksamhet.
Vi vill också att du har kompetens inom minst ett av följande specialområden; immunhistokemi, flödescytometri eller specialiserad utskärning.
Du har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Ansökan och anställning
Denna anställning är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Arbetstid är raka veckor klockan 07.30-16.00 med möjlighet till flex. Vi arbetar med löpande urval och även intervjuer kommer att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Anställningen kan komma att inledas med en provanställning om sex månader för att säkerställa att vi är rätt matchning för varandra.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/153". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Klinisk patologi Kontakt
Enhetschef Malin Bodarve malin.bodarve@regionostergotland.se 010-1032817 Jobbnummer
