Biomedicinsk analytiker, BMA sökes till Klinisk mikrobiologi, Halmstad
2026-01-22
Tjänsten innebär sedvanliga BMA-arbetsuppgifter.
Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete i en ackrediterad, modern och utvecklingsintensiv verksamhet. Arbetsglädje och gemenskap är viktiga för oss.
I arbetet som biomedicinsk analytiker hos oss kommer du att ta egna beslut samtidigt som du arbetar i ett team.
Om arbetsplatsen
Klinisk mikrobiologi har Halland som upptagningsområde. Laboratoriet är uppdelat på fyra sektioner: bakteriologisk odling, molekylärbiologi och serologi/immunologi samt substrattillverkning. Vid enheten finns 50 medarbetare varav 25 biomedicinska analytiker.
Vårt laboratorium analyserar ca 200 000 prover om året. Kontinuerlig utveckling av vårt analysutbud uppfattar vi som en självklarhet och klinisk forskning är en del av vårt arbete. Vi har ett nära samarbete med våra kollegor på de kemiska och patologiska laboratorierna.
På labbet eftersträvar vi bra samarbete mellan de olika yrkeskategorierna, vilket bidrar till snabba beslutsvägar, bra kvalitét och trevlig arbetsmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker. För den här tjänsten har vi som krav att du behärskar svenska i tal och skrift väl.
Som person är du utåtriktad och tar egna initiativ som kan bidra till att utveckla verksamheten. För oss är det viktigt att du känner ansvar för det du arbetar med. Vi värdesätter god samarbetsförmåga och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande, vilket kan innebära att du kan bli kallad på intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som biomedicinsk analytiker https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-yrken/biomedicinsk-analytiker?mtm_campaign=RH_yrkessida_bma_jobbannonser.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
