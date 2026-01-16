Biomedicinsk analytiker (BMA) - gör skillnad som upphandlare!
Region Uppsala / Inköpar- och marknadsjobb / Uppsala
2026-01-16
Inköpsenheten för varuförsörjningen
Ledningskontoret leds av regiondirektören och består av cirka ett tusen medarbetare. Med en styrande, stödjande och samordnande roll har ledningskontoret i uppdrag att stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter.
Vill du utvecklas och bidra till Region Uppsalas utveckling - välkommen att arbeta med oss!
Vill du använda din kliniska erfarenhet för att förbättra vårdens tillgång till rätt produkter?
Nu söker vi en upphandlare till Inköpsenheten för varuförsörjningen med ansvar för upphandlingar inom laboratoriematerial. Tjänsten är en spännande möjlighet för dig som är biomedicinsk analytiker, sjuksköterska eller undersköterska att prova på en ny roll där din erfarenhet gör skillnad.
Vår verksamhet
Varuförsörjningen är ett samarbete mellan regionerna Dalarna, Västmanland, Sörmland, Uppsala och Örebro. Varje år genomför vi upphandlingar till ett värde om ca 2 miljarder kronor och i vårt sortiment finns 100 000 artiklar. Region Uppsala är värd för samarbetet och Varuförsörjningens medarbetare är del av samma avdelning som regionens egna upphandlare och inköpare. Inom varuförsörjningen arbetar upphandlare, inköpscontroller, miljökemist, verksamhetsutvecklare, produkt-, avtals-, kvalitets- och upphandlingskoordinatorer, E-commerce manager, informatör och ledning tillsammans för att förse vården och tandvården med förbrukningsartiklar till rätt kvalitet och pris. Vi vet att vårt arbete är viktigt och gör skillnad. Vi arbetar aktivt för att utvecklas och lära nytt, att vårt arbete ska kännas meningsfullt och att det ska vara roligt att gå till jobbet.
Ditt uppdrag
Som upphandlare planerar, leder och genomför du upphandlingar från behovsanalys till avtalstecknande och avtalsförvaltning. Arbetet omfattar hela upphandlingsprocessen från framtagande av kravspecifikation, upprättande av upphandlingsdokument, avtalstecknande och förvaltning av avtal. I upphandlarrollen ingår också att vara stöd i upphandlingsfrågor och att tillsammans med dina kollegor på enheten utveckla inköps- och upphandlingsverksamheten.
Arbetet som upphandlare är stimulerande och omväxlande med många kontakter och du blir en central person i arbetet. Arbetet innebär att leda, styra samt samarbeta med expertgrupper bestående av olika yrkesroller. Som upphandlare kommer du att:
• Förvalta en avtalsportfölj med flertalet avtal inom laboratorieområdet. Det innebär t ex att hålla i leverantörsuppföljning och hjälpa verksamheten med produkt- och avtalsfrågor.
• Självständigt genomföra upphandlingar i första hand inom laboratorieverksamhet, såsom laboratoriematerial, material till patientnära analyser samt operations-och undersökningshandskar.
• Arbeta nära verksamheten för att förstå och tillgodose deras behov.
• Leda och expertgrupper bestående av olika professioner.
• Vara en rådgivande och stödjande expert inom upphandlingsfrågor.Publiceringsdatum2026-01-16Kvalifikationer
• Hälso- och sjukvårdsutbildning som biomedicinsk analytiker, sjuksköterska eller undersköterska eller annan relevant hälso- och sjukvårdsutbildning.
• Goda kunskaper i Officepaketet.
• Mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska samt goda kunskaper i engelska.
• Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet av att arbeta med provtagning eller lab-analys.
• Erfarenhet av beställning, inköp, upphandling eller försäljning inom hälso- och sjukvårdsrelaterade förbrukningsmaterial, produkter och/eller utrustning.
• Erfarenhet av att arbete med förbättringsarbete, exempelvis materialval eller förändrade arbetssätt som leder till kostnadsbesparingar.
• B-körkort, då resor förekommer i tjänsten.
Din kompetens
Rollen som upphandlare ställer krav på affärsmässighet och analytisk förmåga. Du tar ansvar för dina uppgifter, strukturerar ditt angreppssätt och driver dina processer vidare på ett effektivt sätt. Du kan prioritera och hantera flera olika typer av uppdrag samtidigt, vilket inkluderar att planera, sätta upp och hålla tidsramar.
Du har förmåga att anpassa dig till situationen och även ditt bemötande utifrån mottagaren på ett lyhört, tydligt och smidigt sätt. Som person är du trygg, stabil och har självinsikt.
Vi erbjuder
• Ett vikariat på minst ett år med start under våren 2026.
• Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för vården och patienterna.
• Möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö och bidra till att utveckla inköps- och upphandlingsverksamheten.
• Flexibla arbetstider och möjlighet att arbeta på distans någon dag i veckan.
• Förmåner såsom friskvårdsbidrag, tjänstepension och extra semesterdagar till dig över 40 år.
• Kompetensutveckling genom interna och externa utbildningar.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
