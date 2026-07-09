Biomedicinsk analytiker/biolog, klinisk mikrobiologi
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2026-07-09
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Vill du arbeta med spännande laboratoriediagnostik där ditt arbete gör verklig skillnad för patienten? Vi söker nu en biomedicinsk analytiker eller biolog till klinisk mikrobiologi odlingsenhet i Linköping.
Vårt erbjudande
Klinisk mikrobiologi är en länsövergripande och ackrediterad verksamhet inom Diagnostikcentrum i Region Östergötland. Klinisk mikrobiologi utför diagnostik av mikroorganismer som kan orsaka allvarliga infektioner; bakterier, virus, svampar och parasiter. För att påvisa smittämnen i patientprover används en rad olika tekniker; odling med hjälp av exempelvis automationsrobot, påvisande av antigen, antikroppar eller DNA/RNA. Vi har egen tillverkning av odlingsmedia. Den tekniska utvecklingen är hög. Det finns en lång forskartradition inom laboratoriet kopplad till Medicinska fakulteten, Linköpings universitet.
Hos oss får du vara en del av en modern och utvecklingsinriktad arbetsplats där vi ständigt arbetar med metodutveckling, kvalitetsförbättring och effektivisering. Arbetet är omväxlande, stimulerande och viktigt – där patienten alltid står i fokus. Även om vi inte möter patienter och närstående direkt i vardagen, är vårt arbete med diagnostiken avgörande för att ge bästa möjliga vård.
Vi erbjuder:
Möjlighet till kompetensutveckling och lärande på jobbet
Ett positivt arbetsklimat med erfarna och hjälpsamma kollegor
En arbetsplats där ditt bidrag gör skillnad för patientens vård och hälsa
På kliniken arbetar cirka 70 engagerade medarbetare – läkare, biomedicinska analytiker, biologer, laboratorietekniker, administratörer och chefer. Av de 70 medarbetarna så är 55 BMA/biologer och just nu söker vi en vikarie till odlingsenheten.Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Som BMA/biologi på odlingsenheten arbetar du bland annat med att;
leta och detektera bakterier och svampar i diverse områden (blod, luftvägar, sår, urin, feces med mera)
art- och resistensbestämmer fynden med hjälp av bland annat Malditof
majoriteten av alla odlingar bedöms och slutsvaras av BMA/biolog
odla ut prover både manuellt och med hjälp av automationsrobot (utstrykning, inkubering och digital avläsning)
arbeta i provmottagningen och ta emot och registerara alla prover som inkommer till kliniken
utföra interna och externa kvalitetskontroller
Vilka arbetsuppgifter du får beror på verksamhetens behov och din erfarenhet. Du får möjlighet att utvecklas i din roll och successivt bredda din kompetens.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker eller har högskoleexamen inom biologi. Du har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Som person är du:
Serviceinriktad, ordningsam, kvalitetsmedveten och noggrann.
Bra på att prioritera och arbeta strukturerat.
Bekväm med både självständigt arbete och samarbete i grupp.
Kommunikativ, lyhörd, flexibel och problemlösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som vill bidra till en arbetsmiljö präglad av engagemang, samarbete och utveckling.
Ansökan och anställning
Tjänsten är ett vikariat med start 17 augusti 2026 eller enligt överenskommelse men som längst till och med 31 maj 2027.
Klinisk mikrobiologi har öppet årets alla dagar och arbetstiden varierar mellan dag- och kvällspass (klockan 07:30-16:00 eller klockan10:30-19:00). På helgerna är det endast dagspass och man arbetar var 4:e helg.
Vi arbetar med löpande urval och tillsättning så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Universitetssjukhuset, Ingång 64 (visa karta
)
581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Klinisk mikrobiologi Kontakt
enhetschef
Veronica Ångqvist veronica.angqvist@regionostergotland.se 010-1033234 Jobbnummer
9998417