Biomedicinsk analytiker/biolog - ett viktigt arbete bakom varje diagnos
Region Östergötland / Biomedicinjobb / Linköping Visa alla biomedicinjobb i Linköping
2026-06-29
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, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
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eller i hela Sverige
Vill du göra skillnad för patienter – bakom kulisserna?
Varje prov vi hanterar representerar en människa som väntar på svar.
Ett besked. En diagnos. Rätt behandling.
Hos oss på klinisk patologi blir ditt arbete en viktig del av vården – även om patienten kanske aldrig möter dig. Det du gör spelar roll på riktigt!
Nu söker vi fler kollegor som vill arbeta i en verksamhet där kvalitet, precision och samarbete är avgörande för att rädda liv och utveckla framtidens sjukvård.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt – och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål – att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Det vi ofta hör från våra medarbetare är att kombinationen av mening, utveckling och gemenskap gör jobbet speciellt. Att våra arbetstider är förlagda dagtid samt att vi hjälper patienter och har bra kvalitet är även de återkommande i våra dialoger om vad som är bra hos oss!
Här arbetar du tillsammans med kompetenta och hjälpsamma kollegor i en verksamhet där vi stöttar varandra, delar kunskap och har patienten i fokus.
Vi erbjuder:
ett arbete som gör verklig skillnad för patienter
en verksamhet i utveckling där nya metoder och analyser står i fokus
möjlighet till lärande och kompetensutveckling
engagerade kollegor och en god arbetsmiljö
arbetstid dagtid med möjlighet till flex
Läs gärna om dina förmåner hos oss. Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Hos oss blir du en viktig del av den diagnostiska processen, framför allt inom cancersjukvården. Arbetet är varierat och kombinerar praktiskt laboratoriearbete med kvalitet, teknik och utveckling.
Beroende på din erfarenhet och verksamhetens behov kan du bland annat arbeta med:
hantering och preparering av vävnads- och cellprover
laborativt arbete inom histologi och cytologi
manuella och automatiserade analysmetoder
digitala arbetsflöden och modern utrustning
utveckling och förbättring av laboratoriets processer och arbetssätt
kvalitetsuppföljning och metodutveckling
nära samarbete med kollegor inom flera yrkesgrupper i hela analyskedjan
Vi arbetar i en verksamhet där utvecklingen går snabbt framåt. Nya analysmetoder, digitalisering och modern teknik skapar bättre förutsättningar för snabb och säker diagnostik – och du blir en del av den utvecklingen.
Samtidigt är vår kärnverksamhet beroende av ett stabilt och effektivt flöde varje dag. Ett stort antal prover passerar genom laboratoriet och varje prov representerar en patient som väntar på svar. Därför är det viktigt att vi tillsammans arbetar strukturerat, håller ett bra tempo och tar ansvar för kvaliteten i varje steg av processen.
Hos oss behöver du trivas i en verksamhet där produktion, precision och patientfokus går hand i hand. Vi hjälps åt för att hålla hög kvalitet, möta våra svarstider och säkerställa att varje prov hanteras med noggrannhet och respekt.
Om dig
du är legitimerad biomedicinsk analytiker, har högskoleexamen inom medicinsk biologi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
du har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
du arbetar noggrant/strukturerat och kvalitetsmedvetet
du trivs både i självständigt arbete och att samarbeta med andra
du är flexibel och har lätt att växla mellan olika arbetsuppgifter
du bidrar med positiv energi och ett lösningsfokuserat förhållningssätt
Ansökan och anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse.
Arbetstid är vardagar klockan 07.30–16.00 med möjlighet till flex.
Vi kommer börja med intervjuer under vecka 34, efter den 18 augusti. Anställningen kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Universitetssjukhuset (visa karta
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581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Klinisk patologi Kontakt
enhetschef
Malin Bodarve malin.bodarve@regionostergotland.se 010-1032817 Jobbnummer
9982331