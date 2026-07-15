Biomedicinsk analytiker Akutlaboratoriet Lindesbergs lasarett
Region Örebro län / Biomedicinjobb / Lindesberg Visa alla biomedicinjobb i Lindesberg
2026-07-15
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Är du legitimerad biomedicinsk analytiker och söker ett varierande och utvecklande arbete? Då kan Akutlaboratoriet på Lindesbergs lasarett vara rätt arbetsplats för dig! Vi bedriver verksamhet inom klinisk kemi, serologi, provtagning och benbank. Hos oss roterar alla medarbetare mellan olika arbetsuppgifter utifrån behörighet, vilket ger en stor variation och möjlighet att utveckla en bred kompetens. Vi är idag 12 engagerade medarbetare som tillsammans skapar en trivsam arbetsplats där samarbete, utveckling och kvalitet står i fokus. Nu söker vi en legitimerad biomedicinsk analytiker med erfarenhet inom ett eller flera av områdena klinisk kemi, serologi och provtagning.Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Som biomedicinsk analytiker hos oss arbetar du självständigt med laborativt arbete, såsom bedömning och tekniskt godkännande av analyser inom klinisk kemi, immunokemi, hematologi, koagulation, patientnära analyser och blodgruppsserologi. Arbetet omfattar även utlämnande av blodkomponenter och benvävnad. På laboratoriet finns dessutom en provtagningsmottagning där vi utför venös och kapillär provtagning. Vi söker dig som arbetar strukturerat, har god prioriteringsförmåga och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du är kvalitetsmedveten och vill bidra till verksamhetens fortsatta utveckling.Kvalifikationer
Krav: Legitimerad biomedicinsk analytiker. Tidigare erfarenhet av arbete inom klinisk kemi, serologi och/eller provtagning är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du har ett gott bemötande gentemot patienter, kollegor och kunder, är serviceinriktad, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju. Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Verksamhets Område Laboratoriemedicin i Region Örebro län är samordnad i en klinik, d v s laboratorierna vid sjukhusen i Örebro (USÖ), Karlskoga och Lindesberg tillhör kliniken. Vi som arbetar här är mycket stolta över våra sjukhus och bygger vårt arbete på professionalism, engagemang och laganda. Vi driver en bred verksamhet inom områdena klinisk kemi, bakteriologi, virologi, immunologi, transfusionsmedicin inklusive terapeutisk plasmaferesbehandling, patologi, cytologi och molekylärgenetik. Inom kliniken ryms även verksamhet för instrumentsterilisering. Här arbetar drygt 300 personer med rutindiagnostik, forskning och utveckling samt utbildning. Lindesbergs lasarett är ett av Region Örebro läns tre akutsjukhus och vi som arbetar på Lindesberg lasarett är stolta över vårt sjukhus. Vi bygger vårt arbete på professionalism, engagemang och laganda. Lasarettet är medelstort med cirka 600 anställda. Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:572". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Lindesberg Kontakt
Enhetschef
Emelina Lindahl 0581-85638 Jobbnummer
10003665