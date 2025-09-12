Biomedicinsk analytiker - Välkommen till Bakteriologi Sahlgrenska!
2025-09-12
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Regional laboratoriemedicin tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 4 och har ett tydligt samordningsuppdrag för hela Västra Götalandsregionen. Organisationen består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården.
Om verksamheten
Inom Klinisk mikrobiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är vi idag cirka 200 anställda.
Vi bedriver klinisk mikrobiologisk diagnostik av bakterie-, virus-, svamp- och parasitorsakade infektioner och är aktiva inom forskning, utbildning och undervisning. Verksamheten är uppdelad på fem enheter och vi söker just nu nya kollegor till enheten Bakteriologi, där vi idag är cirka 45 medarbetare.
Inom den bakteriologiska enheten diagnostiseras infektioner orsakade av bakterier, svampar och parasiter. Vi arbetar med odlingsbaserade, mikroskopiska och molekylärbiologiska tekniker. Många av våra prover odlas vid vår automatiserade utodlingsbana med tillhörande digital avläsning. Samtidigt ställer arbetsuppgifterna krav på ett praktiskt handlag och intresse för manuellt laborativt arbete.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder ett stimulerande och utvecklande arbete med varierande mikrobiologiska arbetsuppgifter, teknik i framkant och goda möjligheter till fördjupade kunskaper inom klinisk mikrobiologi. Vi är en attraktiv arbetsplats med ett öppet arbetsklimat, engagerade medarbetare samt ett coachande ledarskap som uppmuntrar till delaktighet och ett gott medarbetarskap.
Hos oss får du kompetensutveckling genom ansvarsområden för instrument och diagnostik samt genom att delta i utbildning och undervisning av kollegor och studenter. Verksamheten erbjuder både kurser, föreläsningar och forskning inom klinisk mikrobiologi.
Om arbetsuppgifterna
Du som vill arbeta hos oss gillar mikrobiologi och trivs med rutinarbete på en större enhet. Som ny medarbetare får du stegvis introduktion och utbildning i de metoder och tekniker du ska använda. Du kommer att arbeta i det diagnostiska arbetet med fokus på odling, art- och resistensbestämning av kliniskt relevanta fynd och så småningom självständigt göra avancerade bedömningar av odlingarna. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår verksamhet där vi har patienten i fokus och du förväntas bidra och delta aktivt i vårt förbättringsarbete.
Helgarbete ingår i schemalagd verksamhet.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker eller i slutfasen av din utbildning med intresse för mikrobiologi. Du är beredd att investera tid och engagemang i att fördjupa dina teoretiska och praktiska kunskaper inom området för att bli en av våra duktiga och självständiga medarbetare. Du är driven och vill vara delaktig i att utveckla och förbättra vår verksamhet. Det är självklart för dig att ha ett gott samarbete med andra människor samt vara lyhörd och bra på att kommunicera. Du har ett analytiskt förhållningssätt, kan arbeta självständigt, ta ansvar, göra egna bedömningar och fatta beslut och är bra på att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
