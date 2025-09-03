Biomedicinsk analytiker - natt till Klinisk kemi, Sunderby sjukhus
2025-09-03
Välkommen till Laboratoriemedicin i Norrbotten. Vi finns på fem orter i länet, Luleå/Sunderbyn, Piteå, Kalix, Gällivare och Kiruna. Vi arbetar tillsammans för att leverera korrekta provsvar av högsta kvalité till våra patienter och för att säkerställa blodförsörjningen i Norrbotten. Dessutom har vi roligt på jobbet!
Vi behöver nu bli fler och söker en biomedicinsk analytiker för nattarbete till klinisk kemi på Sunderby sjukhus.
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker eller biomedicinare med goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift. Meriterande är erfarenhet av arbete inom laboratoriemedicin inom klinisk kemi och/eller transfusionsmedicin.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Som person är du strukturerad, kvalitetsmedveten, flexibel och har en problemlösande förmåga. Du har god kommunikations- och samarbetsförmåga då du värderar och ser nyttan av samarbete med andra. Du är trygg, stabil och kan jobba självständigt.
Det här får du arbeta med
På Sunderby sjukhus är klinisk kemi och transfusionsmedicin integrerade med varandra och består av provinlämning, rutinkemi, immunologi, hematologi, koagulation, komponentframställning samt transfusionsmedicin. På transfusionsmedicin analyserar vi rutinanalyser såsom blodgruppering, MG-test och har även ett mindre utrednings laboratorium, under nattetid utförs en del akuta antikroppsutredningar.
Det här erbjuder vi dig
• Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
• Ingå i ett team med hög kompetens och fin sammanhållning där alla stöttar varandra
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid. Arbetstid nattjänstgöring. Tillträde 1 december 2025 eller enligt överenskommelse.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Helena Abrahamsson helena.abrahamsson@norrbotten.se 0920-28 42 28 Jobbnummer
9490711