Biologiska yrkeshögskolan söker Utbildningsledare till Unghästutbildning
2026-03-04
Med målsättningen - Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet, driver Naturbruksförvaltningen utbildning inom ungdomsgymnasium, anpassat gymnasium, vuxenutbildning och yrkeshögskola. Naturbruksskolorna Axevalla Hästcentrum, Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Biologiska yrkeshögskolan fungerar som kompetenscentrum för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Tillsammans med näringsliv och forskare driver förvaltningen energiprojekt och försöksverksamhet i framkant på skolorna. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.Publiceringsdatum
Biologiska yrkeshögskolan, BYS, söker en Utbildningsledare till Unghästutbildningen.
Vi söker dig som vill ha ett uppdrag som ligger nära bransch och vara en viktig del av att utbilda Unghästutbildare av hög kvalitet.
Vår verksamhet präglas av ständig utveckling och förändring, vi söker därför dig som trivs i en sådan miljö. Vi startar under hösten 2026 och du har stor möjlighet att få sätta din prägel på en helt ny utbildning.
Som utbildningsledare på yrkeshögskolan har du ansvar för att leda och utveckla våra utbildningar, med fokus på kvalitet och relevans för arbetsmarknaden. Du har stark koppling i hästnäringen och samverkar med samtliga funktioner på förvaltningen. I uppdraget ingår undervisning, planering och betygsättning.
Som utbildningsledare är du ansvarig för att driva utbildningen framåt och se till att den håller hög kvalitet samt levererar studerande som är färdiga för arbetsmarknaden. Det är av stor vikt att du samverkar med hästnäringens alla delar. I uppdraget är du ansvarig för det dagliga arbetet gällande utbildningens budget, dess ledningsgrupp samt utbildningens upplägg. I uppdraget ingår också att vara del i BYS ledningsgrupp som leds av rektor samt att vara delaktig i framtagandet av nya utbildningar.Dina arbetsuppgifter
Planering och övergripande ansvar för utbildningen
Utbildningens kontakt med myndigheten
Arbeta med både myndighetens och utbildningens styrdokument.
Ansvar för utbildningens ledningsgrupp och utveckling
Egen undervisning, kursledning och handledning
Kontakt med och stöd till studerande
Kontakt med branschföreträdare samt nätverkande inom aktuell bransch
Administration och systematiskt kvalitetsarbete
Tillsammans med kollegor utvecklar du en efterfrågad utbildning inom de gröna näringarna
Delta i Biologiska yrkeshögskolans ledningsgrupp
Det finns möjlighet att delta i internationella projekt och utbyten. Det finns även möjlighet att delta i olika projekt inom naturbruksförvaltningens kompetenscentrum.Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning eller motsvarande
Väl förtrogen med hästbranschen
Starkt kontaktnät inom hästbranschen
För utbildningen relevanta certifikat och behörigheter
Körkort B för manuell växellåda är ett krav
Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet av undervisning och coaching
Visat unghästar i olika årgångstävlingar
Utbildningsledarutbildning
Arbetat i ledande befattning
Vi söker dig som har stor erfarenhet av att verka i hästnäringen. Du är lösningsfokuserad, flexibel och kan arbeta både självständigt och i grupp. Du är noggrann och följer de regelverk och de kvalitetskrav som uppdraget innebär. Du tycker om att möta människor och har en stor vilja till utveckling och samarbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i vår rekrytering.Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning med 100 % sysselsättningsgrad. Kvälls- och helgtjänstgöring kan förekomma. Tillträde enligt överenskommelse. För att få en anställning krävs ett utdrag ur belastningsregistret, du ansöker om ett via polisens hemsida. Urvalsarbete kan komma att ske löpande så sök redan idag och senast 25 mars. Intervjuer kommer ske den 15 april.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate.
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Månadslön Så ansöker du
