Biolog med inriktning mot terrestra evertebrater
2026-04-24
SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Vi bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera och tillgängliggöra data samt beskriva och presentera fakta om biologisk mångfald. Vi samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnyttan i fokus. Läs mer på www.slu.se/artdatabanken
Du kommer att arbeta som artexpert med inriktning mot terrestra evertebrater (huvudsakligen insekter) och naturvård. En viktig del är att driva arbetet med att ta fram fakta om terrestra evertebrater. I arbetet ingår även att ta fram, hantera och analysera fakta om arters kännetecken, utbredning, ekologi, tillstånd och status för att kunna göra naturvårdsbedömningar samt ge naturvårdsråd tillsammans med SLU Artdatabankens övriga art- och naturtypsexperter. Du kommer att ha kontakt med olika naturvårdsaktörer, framförallt myndigheter men även ideella organisationer, allmänheten och media.
Du ska ha artspecialistkunskaper inom terrestra evertebrater samt goda kunskaper om olika artgruppers ekologi, utbredning och populationsstatus. Högskoleexamen inom biologi eller motsvarande är ett krav. Du ska även ha goda kunskaper om svenska naturförhållanden, samt ha erfarenhet av status och naturvärdesbedömningar. Du ska ha förmåga att skapa och upprätthålla nätverk samt att arbeta målinriktat och flexibelt såväl individuellt som i grupp. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska är också ett krav. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
En relevant doktorsexamen är meriterande, men det är även meriterande om du har övrig erfarenhet av forskning inklusive statistisk och analytisk kompetens. Vi ser gärna att du har goda kontakter och erfarenhet av arbete inom eller nära samarbete med myndigheter och andra naturvårdsaktörer, forskare, entomologer och ekologer främst inom Sverige. Meriterande är också erfarenhet av datahantering, annan artkunskap eller projektledning.
Beroende på utbildningsnivå kommer du anställas som Miljöanalytiker (högskoleexamen) eller Miljöanalysspecialist (doktorsexamen).
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Uppsala
Tidsbegränsad vikariat till och med 31 december 2026 med möjlighet till förlängning.
100%Tillträde
Snarast eller efter överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-05-19. Facklig kontakt: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
750 07 UPPSALA Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Anki Weibull anki.weibull@slu.se Jobbnummer
9873199