Biolog med inriktning mot entomologi
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2026-06-26
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Om SVA
Farliga djursmittor kan få allvarliga konsekvenser för djur, människor, ekonomi och livsmedelsförsörjning. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en expert- och beredskapsmyndighet som genom diagnostik, forskning och expertkunskap bidrar till god djurhälsa och minskad smittspridning mellan djur och människor. SVA ingår i beredskapssektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten. Friska djur – trygga människor.
Tjänsten är placerad vid avdelningen för mikrobiologi (MIK), som arbetar i samhällets intresse för friska djur och människor. Detta gör vi genom att bedriva diagnostik och bidra till SVA:s funktion som nationellt och europeiskt referenslaboratorium, upprätthålla beredskap samt fördjupa befintlig och utveckla ny kunskap om smittsamma infektionssjukdomar. Vi tar också till oss och anpassar ny teknik och diagnostik utifrån de behov som SVA och Sverige har.
Sektionen för växtskadegörare (VXT) är en nybildad sektion som arbetar med att bygga upp ett nationellt referenslaboratorium för karantänskadegörare - en expertfunktion som ansvarar för metodstandardisering och kvalitetskontroll inom växtskadegörare diagnostik. I uppdraget ingår att sätta upp metoder för diagnos av karantänskadegörare på växter men även att utveckla infrastrukturen för metoderna liksom kunskapsuppbyggnad inom växtområdet.
Vill du vara med och bygga Sveriges nationella referenslaboratorium (NRL) för växtskadegörare från grunden - och samtidigt hamna i ett härligt arbetsgäng? SVA söker nu en entomolog till sektionen för växtskadegörare. Här får du en unik möjlighet att kombinera laboratoriearbete, metodutveckling och samhällsviktig diagnostik i en verksamhet som är under stark utveckling.
Dina framtida arbetsuppgifter
Som entomolog kommer du bland annat att:
etablera och implementera diagnostiska metoder av insekter och kvalster enligt internationella standarder
arbeta med diagnostik av insekter och kvalster klassade som karantänskadegörare och ge nationellt expertstöd
delta i metodvalidering, ackrediterings- och kvalitetssäkringsarbete
delta i uppbyggnaden av det nationella referenslaboratoriet för växtskadegörare tillsammans med ett team om cirka åtta personer
samarbeta med andra NRL och EURL inom området samt bidra till internationella projekt
samarbeta med övriga sektioner inom avdelningens forsknings- och diagnostikverksamhet
När laboratoriet är etablerat finns möjlighet att delta i forskningsprojekt och metodutveckling. Från start får du internationella kontakter inom nätverket för EURL insekter och kvalster och möjlighet att påverka framtida standarder för växtskadegörardiagnostik.Publiceringsdatum2026-06-26Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är disputerad biolog med inriktning mot entomologi alternativt har en magisterexamen eller motsvarande med flera års erfarenhet av att arbeta med insekter eller kvalster som är klassade som karantänskadegörare
Har flera års erfarenhet och specialisering inom entomologi, särskilt inom morfologi, taxonomi, ekologi och/eller systematik
Erfarenhet av metodutveckling och projektarbete
Talar och skriver flytande engelska. Förmåga att tillgodogöra dig svenska för att kunna ta del at information, rutiner och annan kommunikation som förekommer på svenska på arbetsplatsen.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du noggrann, samarbetsinriktad och kan arbeta självständigt. Du trivs i en roll där du både bidrar med din specialistkunskap och samarbetar med andra experter inom olika områden av biologin. Rollen kräver att du är flexibel och trivs i en verksamhet under utveckling där arbetsuppgifter och prioriteringar kan förändras över tid. Du samarbetar väl med andra, är lösningsorienterad och bidrar aktivt till teamets gemensamma arbete och utveckling.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av att arbeta vid eller samarbeta med NRL, EURL eller officiella laboratorier.
Kunskap inom morfologisk och molekylär diagnostik av insekter eller kvalster, laboratorieuppbyggnad, biosäkerhetsarbete, metodvalidering och ackreditering. Ett etablerat nationellt eller internationellt nätverk inom entomologi.Anställningsvillkor
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
Anställningsform: Tillsvidareanställning om 100%. Vi tillämpar 6 månaders provanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Avdelning: Avdelningen för mikrobiologi (MIK)
Placeringsort: Uppsala, viss möjlighet till distansarbete finns efter verksamhetens behov.
Vi tar endast emot ansökningar här: https://sva.varbi.com/se/what:job/jobID:949034/Övrig information
SVA är en statlig myndighet, vilket innebär att inkomna handlingar blir allmänna. Sökande med skyddad identitet ska kontakta oss direkt och inte ansöka via Varbi. Tester och arbetsprov kan ingå i rekryteringsprocessen, och bakgrundskontroll kan komma att genomföras. Svenska medborgare som tillsvidareanställs krigsplaceras vid myndigheten. För vissa tjänster krävs säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585), och i vissa fall svenskt medborgarskap.
Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Väx och utvecklas på SVA – välkommen med din ansökan!
SVA värnar om en god balans mellan arbete och privatliv. Som medarbetare hos oss får du bland annat förmånliga semestervillkor (28–35 dagar), möjlighet till flex, friskvård på arbetstid och tillgång till personalgym. Du kan också engagera dig i våra personalföreningar med fokus på idrott, musik och hundar. Läs mer om våra förmåner här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Veterinärmedicinska Anstalt
(org.nr 202100-1868), http://www.sva.se
Ulls väg 2 B (visa karta
)
751 89 UPPSALA Arbetsplats
SVA, Avdelningen för mikrobiologi (MIK), NRL Växtskadegörare (VXT) Kontakt
ST ST 018-674000 Jobbnummer
9980281