Biolog med inriktning akvatiska miljöer - Växtplankton och Påväxtalger

Biolog med inriktning akvatiska miljöer - fokus på Växtplankton och Påväxtalger
Vill du arbeta med miljöfrågor kopplade till vatten och bidra till en hållbar utveckling? Har du erfarenhet av taxonomi eller ett stort intresse för växtplankton och Påväxtalger (Perifyton)? Då kan det här vara rollen för dig!
Rollen
Som biolog med inriktning mot akvatiska miljöer får du möjlighet att arbeta med analyser och undersökningar av växtplankton och påväxtalger i spännande projekt. Du blir en viktig del av vårt team som arbetar med vattenmiljöer och bidrar med din kompetens i laboratoriearbete men också genom analysarbete och rapportering.
Vi söker dig som
Har utbildning inom biologi, ekologi eller motsvarande.
Har erfarenhet av växtplankton och/eller påväxtalger.
Har stort intresse av taxonomi
Trivs med att samarbeta i projekt men också kan arbeta självständigt.
Strukturerad och noggrann i sitt arbete
Tidigare erfarenheter kan vara
För att trivas och lyckas i rollen kan du ha erfarenhet från något av följande områden:
Miljöövervakning av sjöar, vattendrag eller kustvatten.
Forskning eller studier inom limnologi, marinbiologi eller planktonekologi.
Laboratoriearbete med mikroskopering, artbestämning och taxonomiska analyser.
Undersökningar av vattenkvalitet, t.ex. ekologisk statusklassning enligt EU:s vattendirektiv.
Projekt kopplade till eutrofiering, algblomningar eller vattenmiljöförvaltning.
Fältarbete med provtagning av plankton eller påväxtalger.
Examens- eller avhandlingsarbete som inkluderat artbestämning av plankton eller analyser av planktonsamhällen.
Har du inte arbetat direkt med växtplankton eller påväxtalger men besitter goda taxonomiska kunskaper och ett stort artintresse, ser vi att du har goda förutsättningar att snabbt sätta dig in i området.
Det får du hos oss
Hos oss får du möjlighet att:
Arbeta med varierande projekt som gör verklig skillnad för miljön.
Utveckla din kompetens inom artbestämning, vattenekologi och miljöanalys.
Vara en del av en gemenskap där vi stöttar varandra och värdesätter samarbete.
Ha en flexibel arbetsvardag med balans mellan arbete och fritid.
Ta del av ett förmånligt helhetspaket som bland annat inkluderar:
Friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.
Sjukvårdsförsäkring.
Förmånlig tjänstepension.
Gemensamma aktiviteter under året som vår trivselgrupp anordnar.
Om Pelagia
Pelagia är experter inom naturmiljö med huvudkontor i Umeå och medarbetare på flera orter i landet. Vi är idag cirka 60 medarbetare som tillsammans arbetar för att leverera högkvalitativa lösningar till våra kunder. Hos oss står samarbete, utveckling och hållbarhet i centrum. Både i våra uppdrag och i vår arbetsmiljö.
Vi värnar om att vara en arbetsplats där balans mellan arbete och fritid är en självklarhet, och där det gemensamma resultatet alltid är viktigare än individuell debiteringsgrad.
Låter detta som din nästa utmaning? Skicka in din ansökan och bli en del av Pelagia och vår resa för att skapa hållbara lösningar för våra vattenmiljöer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
