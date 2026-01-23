Biolog med fokus på affärsutveckling sökes till Vattenresurs!
Vill du arbeta i en roll där affärer och miljönytta går hand i hand - och där ditt arbete bidrar till friskare sjöar och havsmiljöer?
Vår kund Vattenresurs är Sveriges ledande aktör inom restaurering av sjöar och havsvikar. Företaget arbetar med EKOBENTIK - en innovativ och vetenskapligt förankrad metod som återställer vattenmiljöer med minimal påverkan på ekosystemet. Vattenresurs har prisats för sitt arbete av Föreningen Vatten och är en stark röst inom praktisk vattenvård. Här blir du en del av ett kunnigt och engagerat team som drivs av att skapa långsiktig miljönytta och hållbara lösningar.
I rollen som affärsutvecklare biolog blir du en nyckelperson i att vidareutveckla och tydliggöra Vattenresurs erbjudande tillsammans med det befintliga teamet. Du arbetar aktivt med leadgenerering och ansvarar för de inledande delarna av säljprocessen, samtidigt som du stöttar genom hela affärskedjan med målet att skapa fler uppdrag och långsiktiga samarbeten. Som varumärkesambassadör representerar du Vattenresurs i relevanta forum och sammanhang, och du fångar löpande upp insikter och feedback från marknaden för att bidra till utvecklingen av bolagets tjänster och lösningar.
Tjänsten är en direktrekrytering till Vattenresurs, vilket innebär att StudentConsulting ansvarar för rekryteringsprocessen men att du därefter blir anställd av kunden. Tjänsten är på heltid med kontorstider och förväntas starta så snart rätt person hittats. Arbetet sker både från kontoret i Bålsta och ute på resande fot i samband med pågående projekt under fältsäsongen (april-oktober). Projekten är främst belägna i Stockholmsområdet med omnejd, men resor förekommer även i andra delar av Sverige och Skandinavien.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som trivs i en självständig roll med stort eget ansvar, samtidigt som du värdesätter samarbete med både kunder och kollegor. Du är relationsskapande, kommunikativ och har en pedagogisk förmåga som gör att du kan förklara komplexa frågor på ett tydligt och engagerande sätt.
Krav för tjänsten:
Eftergymnasial utbildning inom biologi eller miljövetenskap
Några års erfarenhet av arbete inom offentlig sektor
Erfarenhet av projektledning
Goda kunskaper inom limnologi och/eller vattenvård
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
B-körkort
God datorvana
Meriterande men ej krav:
Tidigare erfarenhet av digital karthantering (GIS)
