Biolog/leg. biomedicinsk analytiker till precisionsmedicinskt laboratorium
2025-10-17
Vill du vara med och skapa framtidens hälso- och sjukvård? Vill du arbeta inom ett viktigt område som utvecklas snabbt? Precisionsmedicinskt Laboratorium (PL) inom Diagnostikcentrum vid Region Östergötland söker 1 biolog/Legitimerad biomedicinsk analytiker.
Inom PL arbetar vi med medicinsk diagnostik - en förutsättning för effektiva vårdprocesser.
Vi erbjuder
Ett kunnigt och kompetent team att jobba tillsammans med
Arbete inom ett intressant område under snabb utveckling
Kontinuerlig fortbildning då precisionsmedicin är en viktig del inom den moderna vården
Diagnostikcentrum är Region Östergötlands samlade resurs och kompetens inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsmedicin. Centrumet försörjer länets vårdverksamheter med tjänster och produkter som underlättar för hälso- och sjukvården att ställa rätt diagnos till varje patient. Sammanlagt har Diagnostikcentrum cirka 1 000 medarbetare.
Vi söker dig som är biolog eller legitimerad biomedicinsk analytiker och som är intresserad av molekylärbiologi. Du kommer ingå i vår dagliga verksamhet och kan komma att arbeta med olika områden och tekniker inom uppdragsområden för precisionsmedicinskt laboratorium (PL). PL är en verksamhet som bildades 1 januari 2023 som ett led i att samla den molekylärbiologiska kompetensen inom Diagnostikcentrum med syfte att öka kraften att driva utvecklingen inom området framåt.
Vid PL arbetar främst biologer, legitimerade biomedicinska analytiker och bioinformatiker. Verksamhetens uppdrag är att utföra och utveckla molekylärbiologiska analyser åt samtliga specialitetskliniker inom laboratoriemedicin, såsom patologi, genetik, mikrobiologi, farmakologi, kemi samt immunologi och transfusionsmedicin. Arbetet inom verksamheten är omväxlande med goda utvecklingsmöjligheter och sker i en miljö som ligger långt fram både gällande analyser och instrumentering. Verksamheten är forskningstät och metod- och verksamhetsutveckling är en naturlig del av arbetet. För närvarande finns behov av en medarbetare som utför analyser inom flera av specialitetsområdena samt arbetar med att validera och implementera avancerad utrustning.
Metoder som används inom laboratoriet är bland annat NGS, LAMP-metoder, QPCR, metyleringsanalyser, micro-array, sanger-sekvensering och kromosomanalyser samt analys och tolkning av molekylär data. Arbete med att registrera prover, resultatregistrera, skicka prover till andra labb med mera. utförs också inom laboratoriet.
Att arbeta hos oss är omväxlande och stimulerande och du får arbeta med sjukvård i framkant i ett område där nya delar upptäcks och banar väg för framtiden. Vi arbetare tvärprofessionellt i ett nära samarbete med till exempel sjukhusgenetiker och läkare inom klinisk genetik, patologi och mikrobiologi samt övriga specialiteter inom laboratoriemedicin.
Om dig
För denna tjänst krävs examen inom biologi eller motsvarande eller legitimation som biomedicinsk analytiker. Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat. Arbetsspråket är svenska.
Meriterande är:
Kunskap och praktisk erfarenhet av att arbeta med molekylärbiologiska analyser i kliniska eller diagnostiska frågeställningar är starkt meriterande. Praktisk erfarenhet av att analysera och tolka molekylär data i klinisk eller forskningsorienterad miljö samt disputation inom relevant område är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där en viktig egenskap är god samarbetsförmåga. Du gillar utmaningar och klarar av att arbeta i en förändringsprocess, är trygg, positiv och ser möjligheter istället för hinder. Du planerar, organiserar, avgränsar och prioriterar arbetet på ett självständigt och effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och är strukturerad och kvalitetsmedveten.
Anställning och ansökan
Precisionsmedicinskt Laboratorium söker en medarbetare för ett vikariat från 1 januari 2026 till sista december 2026. Vikariatet tillsätts under förutsättning att ordinarie personal blir antagen till den sökta utbildningen.Vi arbetar med löpande urval så kom in med din ansökan så fort som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
