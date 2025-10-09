Bioinformatiker till Clinical Genomics inom cell- och neurobiologi
2025-10-09
Om jobbet
Vi söker en bioinformatiker med gedigen bakgrund inom genomik, epigenetik och multi-omik samt viss expertis inom artificiell intelligens (AI) till vårt växande team. I denna nyckelroll kommer du att bidra till design, utveckling och implementering av nya algoritmer baserade på maskininlärning som möjliggör insikter från komplexa dataset inom genomik, särskilt epigenomik. Du kommer att arbeta i gränslandet mellan AI, genomik och translationell medicin, där du utvärderar och utvecklar verktyg som möjliggör upptäckter och påskyndar utvecklingen av behandlingar.
Tjänsten är en del av SciLifeLab Clinical Genomics-plattformen, som syftar till att överbrygga klyftan mellan grundforskning och klinisk tillämpning. Plattformen har noder vid varje medicinsk fakultet i Sverige, och denna tjänst är baserad vid noden i Linköping.
Tjänsten innefattar två huvudsakliga arbetsområden:
1) Nyligen genomförd translationell forskning har visat att analys av epigenetiska data i kombination med AI-metoder kan möjliggöra klassificering av sjukdomstillstånd. Ditt arbete här kommer att innebära utvärdering och implementering av nya AI-verktyg relevanta för analys av epigenomiska data samt hjälp med tolkning av resultat. Du kommer även att skräddarsy analyserna utifrån feedback från kliniker och forskare, samt utveckla nya algoritmer vid behov - detta kan inkludera integrering av genomiska eller andra omik-data.
2) En viktig andra del av tjänsten är att hjälpa till att automatisera komponenter för tolkning och visualisering av komplexa multimodala resultat för användare som inte är vana vid programmering. Detta inkluderar att skapa verktyg för automatisk bearbetning av genomiska eller andra omik-dataset tillsammans med medicinska eller biometriska data, vilket kommer att hjälpa kliniker eller andra användare att skapa grafer och statistiskt analysera resultat. För detta kommer du att utveckla och förfina tekniker med hjälp av appar, intelligenta agenter, AI-assistenter eller liknande.
Du uppmuntras att publicera dina resultat och dela nya analysmetoder, samt presentera din forskning för andra i tvärvetenskapliga team. Du kommer att delta i Clinical Genomics möten och aktiviteter och bidra till att sprida bästa praxis inom nätverket. Du kommer också att ingå i ett lokalt team av bioinformatiker och molekylärbiologer, och bidra till underhåll och drift av kärnverksamheten som en del av teamet.
Om dig
Vi söker dig som tar ansvar för dina uppgifter och driver processer framåt. Du är strukturerad, gillar att samarbeta och kommunicerar väl med andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Vi ser att du har (krav):
• Doktorsexamen i ämne med relevans för tjänsten t.ex. bioinformatik, datavetenskap eller liknande
• Minst 5 års erfarenhet av bioinformatik, med viss erfarenhet av epigenomiska data
• Minst ett års erfarenhet av att arbeta i en core facilitet med bioinformatik, genomik och tolkning av storskaliga data
• En avancerad kompetens i hantering av vanliga och specialiserade bioinformatikverktyg och programvara
• Bra färdigheter i att utforma och implementera bioinformatiska pipeliner
• God förmåga att kommunicera och förklara på engelska
• Dokumenterad erfarenhet av programmering i Python eller Nextflow
• Erfarenhet av maskininlärningsramverk såsom PyTorch, TensorFlow etc.
• Förmåga att skapa, anpassa och implementera shiny-appar, AI-assistenter eller liknande
• Förmåga att effektivt kommunicera komplexa bioinformatiska koncept till både experter och icke-experter
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av epigenomiska klassificeringsverktyg för tumörer, sällsynta sjukdomar eller liknande
• Erfarenhet av bearbetning av metabolomiska och proteomiska data
• Kunskap om git, conda och liknande
• Kunskap om workflow management-system såsom Snakemake och Nextflow
• Erfarenhet av containerprogramvara såsom Singularity (Apptainer)/Docker/Podman
• God förmåga att kommunicera och förklara på svenska
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter.
