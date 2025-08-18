BIM-samordnare till kommunens samhällsbyggnadsprojekt
Helsingborgs kommun / Byggjobb / Helsingborg Visa alla byggjobb i Helsingborg
2025-08-18
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Du kommer att tillhöra projektavdelningen och arbeta tillsammans med projektledare, teknikexperter, externa konsulter och våra förvaltare. Vi söker nu en engagerad BIM-samordnare som vill delta i detta arbete.Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Som BIM-samordnare är du specialist och samordnare för digitala informationsflöden i Fastighetsförvaltningens byggprojekt. Du företräder förvaltningen och har en strategisk roll i att säkerställa att våra projekt använder BIM effektivt - från upphandling till överlämning och förvaltning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Formulera och följa upp BIM-krav i upphandlingar och projekt.
• Samordna BIM-arbetet mellan konsulter, entreprenörer och förvaltningens interna parter.
• Säkerställa struktur, kvalitet och tillgänglighet i digitala modeller och informationsleveranser.
• Driva utvecklingen av arbetssätt och processer för BIM inom fastighetsförvaltningen.
• Stötta projektledare och fastighetsförvaltningen med teknisk kompetens inom BIM och digital informationshantering.Kvalifikationer
• Högskoleutbildning inom byggteknik, samhällsbyggnad, arkitektur eller motsvarande.
• Minst 3 års erfarenhet av arbete med BIM i bygg- och/eller anläggningsprojekt.
• Erfarenhet av samordnande roll med fokus på BIM och digital projekthantering.
• God kännedom om BIM-verktyg (Auto-Cad, Revit, Navisworks, Solibri mm) och gemensamma modellplattformar.
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet från beställarorganisation, offentlig sektor eller kommunal verksamhet.
• Kunskap om standarder som ISO 19650, CoClass eller IFC.
• Erfarenhet av koppling mellan BIM och förvaltning och drift.
• Erfarenhet av digital dokumenthantering och informationsstyrning.
Vi söker dig som...
• Är strukturerad, initiativtagande och har god analytisk förmåga.
• Har lätt för att samarbeta och kommunicera med både tekniska och icke-tekniska målgrupper.
• Trivs med att arbeta i en samordnande roll där du driver frågor framåt.
• Vill vara med och utveckla förvaltningens digitala arbetssätt.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädarehttps://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Jobbnummer
9463135