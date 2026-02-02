Bilvårdare till Exclusive Cars Västberga
2026-02-02
Exclusive Cars är Sveriges största fristående importör och återförsäljare av bilar från Nordamerika, och marknadsledare på USA-bilar och pickuper i Sverige sedan 1990. Med mottot "Don't dream it - drive it!" erbjuder vi bilar med attityd och körglädje som du inte hittar hos de vanliga bilhandlarna.
Vi har fullserviceanläggningar i Västberga och Sollentuna, och våra verkstäder är auktoriserade för bland annat Cadillac, Chevrolet, Corvette, GMC, Hummer, Ford F-150, Dodge och Ram Trucks. Vi är kvalitetskontrollerade av DEKRA samt medlemmar i SFVF.
Hos oss blir du en del av ett passionerat team där kundservice i världsklass, samarbete och personlig utveckling står i fokus - och där du får vara med och forma nästa steg i vår fortsatta tillväxtresa.Om tjänsten
Vill du arbeta med några av Sveriges mest exklusiva USA-bilar och göra dem showroom-klara varje dag? Som bilvårdare hos Exclusive Cars har du en nyckelroll i att säkerställa att våra fordon alltid lämnar anläggningen i absolut toppskick. Tjänsten är placerad i Västberga.
Arbetstider är måndag-fredag 07:00-16:00 eller 09:00-18:00.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Avancerad rekonditionering in- och utvändigt: tvätt, polering, städning samt rengöring av kaross, fälgar, interiör och motorutrymme.
Leveransrekond inför kundutlämningar samt iordningställande av nyinkomna och begagnade bilar.
Arbeta med professionell utrustning och produkter för premiumfinish.
Kvalitetssäkra ditt arbete med ett skarpt öga för detaljer.
Identifiera och rapportera behov av extra åtgärder för att bibehålla bilens värde och skick.
Samarbeta med tekniker och kollegor för effektiva flöden och ständiga förbättringar.
Vi erbjuder
En modern arbetsmiljö med hög standard och professionell utrustning
Möjlighet att arbeta med exklusiva USA-bilar i en marknadsledande verksamhet.
Ett kompetent och engagerat team där samarbete är en självklarhet.
Löpande utbildning och utvecklingsmöjligheter för att du ska växa i din roll.
En arbetsplats där kvalitet, kundfokus och din insats verkligen uppskattas.
Ditec lackskyddsutbildning och möjlighet att certifiera dig vidare inom bilvård.
Vi söker dig som har
Dokumenterad erfarenhet av rekonditionering/detaljvård av fordon.
B-körkort.
God vana av att arbeta självständigt och strukturerat.
Förståelse för material, kemikalier och metoder inom bilvård.Dina personliga egenskaper
Du är noggrann, kvalitetsmedveten och serviceinriktad. Du trivs med att ta ansvar, har lätt för att samarbeta och kan prioritera även när tempot är högt. Du drivs av att lämna ifrån dig ett resultat du själv är stolt över.
Låter detta som din nästa utmaning? Välkommen med din ansökan och bli en del av Exclusive Cars-teamet. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://exclusivecars.se/
Elektravägen 7-9 (visa karta
)
126 30 HÄGERSTEN Arbetsplats
Exclusive Cars Västberga Jobbnummer
9718850