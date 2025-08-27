Bilvårdare med fokus på rekond och polering
Rekondare / Bilvårdare sökes
Arbetsgivare: Express Biltvätt I Värnamo
Plats: Värnamo
Anställningsform: HeltidPubliceringsdatum2025-08-27Om företaget
Vi är en professionell biltvätt och bilvårdsfirma i Värnamo som erbjuder tjänster inom rekonditionering, polering och tvätt. Vårt mål är att ge varje kund en bil som känns som ny, både invändigt och utvändigt. Nu söker vi en engagerad och noggrann rekondare till vårt team.Dina arbetsuppgifter
• Helrekond av personbilar och transportfordon
- Polering, lackskydd och vaxning
- Invändig rengöring, dammsugning och textilvård
- Sanering och ozonbehandling vid behov
- Övriga uppgifter inom bilvård och rekondKvalifikationer
• Erfarenhet av bilrekond är starkt meriterande
- Noggrann och serviceinriktad
- B-körkort är ett krav
- God samarbetsförmåga och känsla för kvalitet
Vi erbjuder
• En trygg heltidsanställning i en växande verksamhet
- Trevlig arbetsmiljö med ett engagerat team
- Lön enligt avtalSå ansöker du
Skicka din ansökan och CV till: info@expressbiltvatt.se
Sista ansökningsdag 2025-09-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Express Biltvätt i Värnamo AB
(org.nr 559173-4800)
Kalkstensvägen 12 (visa karta
)
331 44 VÄRNAMO Jobbnummer
9479573