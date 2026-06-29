Bilvårdare med erfarenhet av enklare bilmekanik sökes\ Heltid
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2026-06-29
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Vi söker en Bilvårdare/Bilmekaniker till Tony MS Bil AB i Falkenberg
Tony MS Bil AB söker en engagerad och ansvarsfull medarbetare för heltidsanställning med omgående start.Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Enklare bilmekanik.
Biltvätt och bilpolering.
Hämta och lämna bilar.
Förbereda bilar inför leverans.Kvalifikationer
B-körkort.
Erfarenhet av enklare bilmekanik.
Noggrann, punktlig och ansvarstagande.
God samarbetsförmåga och servicekänsla.
Meriterande:
Erfarenhet av bilrekonditionering.
Möjlighet till anställningsstöd via Arbetsförmedlingen.
Vi erbjuder:
Heltid.
Arbetstid: kl. 10.00–18.00.
Omgående start.
Lön enligt överenskommelse.
Arbetsplats:
Tony MS Bil AB
Oktanvägen 6
311 32 FalkenbergSå ansöker du
Skicka din ansökan till TonyMsbilab@gmail.com
eller ring 0762-337311. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
ring 0762-337311
E-post: tonymsbilab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TonyMs bil AB
(org.nr 559529-1740) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9983924