Bilvårdare med erfarenhet av enklare bilmekanik sökes\ Heltid

TonyMs bil AB / Städarjobb / Falkenberg
2026-06-29


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Vi söker en Bilvårdare/Bilmekaniker till Tony MS Bil AB i Falkenberg
Tony MS Bil AB söker en engagerad och ansvarsfull medarbetare för heltidsanställning med omgående start.

Publiceringsdatum
2026-06-29

Dina arbetsuppgifter
Enklare bilmekanik.
Biltvätt och bilpolering.
Hämta och lämna bilar.
Förbereda bilar inför leverans.

Kvalifikationer
B-körkort.
Erfarenhet av enklare bilmekanik.
Noggrann, punktlig och ansvarstagande.
God samarbetsförmåga och servicekänsla.

Meriterande:
Erfarenhet av bilrekonditionering.
Möjlighet till anställningsstöd via Arbetsförmedlingen.

Vi erbjuder:
Heltid.
Arbetstid: kl. 10.00–18.00.
Omgående start.
Lön enligt överenskommelse.

Arbetsplats:
Tony MS Bil AB
Oktanvägen 6
311 32 Falkenberg

Så ansöker du
Skicka din ansökan till TonyMsbilab@gmail.com eller ring 0762-337311.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
ring 0762-337311
E-post: tonymsbilab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
TonyMs bil AB (org.nr 559529-1740)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9983924

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