Biluthyrare Europcar (vikariat) till Möller Bil Uppsala
Möller Bil Sverige AB / Butikssäljarjobb / Uppsala Visa alla butikssäljarjobb i Uppsala
2026-06-02
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Möller Bil Sverige AB i Uppsala
, Enköping
, Upplands-Bro
, Sala
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Fler och fler upptäcker fördelarna med att hyra bil och vi söker just nu en biluthyrare som gillar att tvätta bilar till vår Europcar-anläggning. På Europcar Uppsala får du chansen att jobba med bilar, människor och ett gäng som stöttar varandra – kom och bli en del av oss! Tjänsten är ett vikariat på heltid med start så snart som möjligt.
Vi spenderar över 90 000 timmar på arbetet - och vi tycker att den tiden ska vara meningsfull. På Möller Bil handlar meningen om att utvecklas – både själva och tillsammans med våra kunder och kollegor. Bilbranschen genomgår stora förändringar, som elektrifiering och digitalisering, och vi på Möller Bil är mitt i denna spännande resa. Vår vision, "Dare to move", handlar om att våga ta klivet in i framtiden och våra biluthyrare har en viktig roll i denna förändring.
Om tjänsten
Dina främsta arbetsuppgifter som biluthyrare blir att arbeta med bilvård i form av hämtning, leverans, skadekontroll, tvätt och iordningställande av hyrbilar. Vi vill att våra kunder ska vara nöjda med att hyra sin bil hos oss. Du kommer också till viss del arbeta med administrativa arbetsuppgifter som att ta emot kunder på plats eller via telefon och mejl samt hantera bokningar.
Din kompetens
B-körkort med behörighet för manuell växellåda
Gymnasieutbildning
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet från liknande arbetsuppgifter sedan tidigare är meriterande
Blir du vår nästa kollega?
Som person har du ett eget driv och gillar högt tempo samt är mån om en god personlig prestation. Du kan arbeta självständigt och ta ansvar för dina egna arbetsuppgifter samtidigt som du trivs att arbeta i grupp och rycka in där det behövs. Du är ordningsam och strukturerad samt har förmåga att priortiera samt ompriortera dina arbetsuppgifter när det behövs. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
En trygg anställning med kollektivavtal, friskvårdsbidrag och många andra personalförmåner
Kontinuerlig utbildning för att utvecklas i din roll
Stora möjligheter att utvecklas vidare inom företaget
Ett självständigt arbete i en spännande och expansiv organisation
En arbetsplats med en stark kultur som kännetecknas av vår värdegrund: Öppen och Ärlig, Omtänksam, Initiativrik och Tydlig
En arbetsplats certifierad som ett Great Place To Work
Vårt mål är att bli en av nordens bästa arbetsplatser! Läs mer om hur det är att arbeta på Möller Bil och våra förmåner på vår https://mollerbil.se/att-arbeta-pa-moller-bil.
Mer om tjänsten
Tjänsten är ett vikariat på heltid till och med juni 2027. Tillträde så snart som möjligt.
Du är varmt välkommen med din ansökan senast den 2026-06-16. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen har passerat. Observera att vi endast tar emot ansökningar via ansökningsformuläret på vår hemsida (mollerbil.se/lediga-tjanster).
Denna rekrytering sker helt genom Möller Bils försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Välkommen till Möller Bil Uppsala!
Möller Bil Uppsala ingår i Möller Bil Sverige som är återförsäljare med fullserviceanläggningar för Volkswagen Personbilar, Audi, SEAT/CUPRA, Skoda och Volkswagen Transportbilar. Vi har idag verksamhet på 13 orter i Mälardalsområdet samt Göteborg och ca 650 medarbetare. Möller Bil ägs av norska Møller Mobility Group, ett familjeägt företag och ett av nordens största bilföretag. Företaget har verksamhet inom import, återförsäljning och finansiering. MMG har ca 4300 medarbetare i Norge, Sverige och Baltikum. Under 2025 omsatte Möller Bil Sverige ca 4 miljarder SEK. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Möller Bil Sverige AB
(org.nr 556298-7510)
754 54 UPPSALA Arbetsplats
Möller bil sverige Kontakt
Stationschef Europcar
Johan Geijstedt johan.geijstedt@mollerbil.se +4618171707 Jobbnummer
9941216