Biltestare sökes till kund i Södertälje

Fordonsakademin Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Södertälje
2026-03-10


Publiceringsdatum
2026-03-10

Om tjänsten
Vi söker en noggrann och serviceinriktad biltestare till kund i Södertälje. I rollen provkör och kontrollerar du fordon efter reparation eller service för att säkerställa att tekniska funktioner, säkerhet och kundens förväntningar uppfylls. Du blir en viktig länk mellan verkstad, kundmottagning och teknisk personal för att trygga leverans av fordon.

Dina arbetsuppgifter
Genomföra provkörningar och funktionskontroller av personbilar och lätta transportfordon

Identifiera och dokumentera avvikelser samt återkoppla till verkstaden för åtgärd

Säkerställa att fordon uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav innan leverans

Utföra enklare felsökning och rapportera tekniska fel i våra digitala system

Samarbeta med kollegor inom verkstad, lack och kundmottagning för smidiga arbetsflöden

Dokumentera tid och arbetsmoment i företagets system

Vem vi söker

Erfarenhet av provkörning eller arbete i bilverkstad är meriterande

Teknisk förståelse för fordon och grundläggande felsökningsförmåga

Strukturerad, noggrann och lösningsorienterad

God kommunikationsförmåga och vana att samarbeta i team

Goda kunskaper i svenska i tal och skrift; engelska är meriterande

B-körkort är ett krav

Vad vi erbjuder

Trygg anställning enligt kollektivavtal

Modern arbetsplats med fokus på kvalitet, säkerhet och samarbete

Möjlighet till kompetensutveckling och intern utbildning

Inkluderande arbetsklimat och engagerade kollegor

Ansökan och kontakt
Vi intervjuar löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Ansökan hanteras av Fordonsakademin Sverige AB.
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7132602-1883155".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fordonsakademin Sverige AB (org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
Södertälje City (visa karta)
151 71  SÖDERTÄLJE

Arbetsplats
Fordonsakademin

Jobbnummer
9787081

