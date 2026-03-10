Biltestare sökes till kund i Södertälje
Fordonsakademin Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Södertälje
Vi söker en noggrann och serviceinriktad biltestare till kund i Södertälje. I rollen provkör och kontrollerar du fordon efter reparation eller service för att säkerställa att tekniska funktioner, säkerhet och kundens förväntningar uppfylls. Du blir en viktig länk mellan verkstad, kundmottagning och teknisk personal för att trygga leverans av fordon.Dina arbetsuppgifter
Genomföra provkörningar och funktionskontroller av personbilar och lätta transportfordon
Identifiera och dokumentera avvikelser samt återkoppla till verkstaden för åtgärd
Säkerställa att fordon uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav innan leverans
Utföra enklare felsökning och rapportera tekniska fel i våra digitala system
Samarbeta med kollegor inom verkstad, lack och kundmottagning för smidiga arbetsflöden
Dokumentera tid och arbetsmoment i företagets system
Vem vi söker
Erfarenhet av provkörning eller arbete i bilverkstad är meriterande
Teknisk förståelse för fordon och grundläggande felsökningsförmåga
Strukturerad, noggrann och lösningsorienterad
God kommunikationsförmåga och vana att samarbeta i team
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift; engelska är meriterande
B-körkort är ett krav
Vad vi erbjuder
Trygg anställning enligt kollektivavtal
Modern arbetsplats med fokus på kvalitet, säkerhet och samarbete
Möjlighet till kompetensutveckling och intern utbildning
Inkluderande arbetsklimat och engagerade kollegor
Ansökan och kontakt
Vi intervjuar löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Ansökan hanteras av Fordonsakademin Sverige AB.
