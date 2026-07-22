Bilskadetekniker till Bilia Personbilar AB Sisjön Göteborg
Fordonsakademin Sverige AB / Tunnplåtslagarjobb / Göteborg Visa alla tunnplåtslagarjobb i Göteborg
2026-07-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fordonsakademin Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Bilskadetekniker till Bilia Personbilar Sisjön
Vill du arbeta på ett företag som ger dig möjligheter att utvecklas? Har du dessutom erfarenhet som bilskadetekniker/Bilplåtslagare eller motsvarande och redo för nästa steg? Då kan du vara den vi söker på Bilia Personbilar i Sisjön.
Varför välja Bilia
Bilia är inte bara en arbetsplats, det är en möjlighet för dig att forma din framtid. Vi är en inkluderande organisation som värdesätter dina kompetenser och ger dig plats att växa genom spännande utbildningar, stöttning, samarbete och bra utvecklingsmöjligheter. Här blir du en nyckelspelare i att skapa hållbara och innovativa lösningar.
Vi vill att våra medarbetare ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har Bilia medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i åtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Vi erbjuder bra personalrabatter och förmåner.
Huvudsakliga arbetsuppgifter Som bilskadetekniker arbetar du med att reparera krockskadade bilar genom att byta och rikta karossdetaljer, göra svets- och limarbeten i plåt, plast och glas samt demontera och montera teknisk och mekanisk utrustning. Du kommer att ingå i ett målinriktat team och arbetet innebär att självständigt kunna utföra arbete och hantera större likväl som mindre bilplåtarbeten.
Vad vi önskar av dig Du har fordonsteknisk utbildning med inriktning mot bilskadereparation alternativt bilplåtslagarutbildning eller motsvarande. Vi ser gärna att du har erfarenhet inom bilskadereparation och är kunnig inom yrket för att kunna erbjuda våra kunder den bästa reparationslösningen. B-körkort är ett krav.Publiceringsdatum2026-07-22Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders inledande provanställning och placering på Bilia Personbilar i Sisjön.
Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, så skicka därför in din ansökan redan idag. Då vi arbetar för en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Ansökan och kontakt
Låter detta intressant? Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Denna ansökan hanteras av Fordonsakademin Sverige AB som är ett ledande rekryteringsföretag inom fordonsbranschen i Sverige.
Kontaktperson för denna tjänst är Karwan Mustafa, Rekryterande Konsultchef på Fordonsakademin, karwan@fordonsakademin.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Fordonsakademin
Vi är specialister på att kompetensförsörja fordonsbranschen. Företaget startades av specialister inom fordonsbranschen med mångårig erfarenhet från verkstadsarbete. Vi brinner för att arbetsgivare ska få rätt person med rätt kompetens, i rätt tid. Detta uppnår vi genom att tillhandahålla tjänster inom rekrytering, bemanning och utbildning. Genom våra tjänster är vi med och verkar för en kompetenshöjning i branschen.
Vi är en del av Arenakoncernen som med sin närvaro på över 160 orter i Sverige finns tillgängliga i hela landet. Vi tror på varje människas förmåga. Starka individer lyfter varandra. Steg för steg hjälper vi medarbetare och företag att utvecklas och bli starkare – så starka att de i sin tur lyfter andra.
Värderingar
Vi brinner för att matcha ihop arbetssökanden med företag, och vårt arbete sker helhjärtat i alla delar för att hela processen ska lyckas. Vi är alltid personliga, engagerade och professionella i alla våra uppdrag och möten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7988106-2112038". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
Celsiusgatan 8 (visa karta
)
417 62 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fordonsakademin Jobbnummer
10009437