Bilskadetekniker till Bilia - Norra Stockholm
2025-10-06
Nu söker vi en Bilskadetekniker till Bilia i Norra Stockholm. Ta chansen och sök idag!
Bilia söker nu en erfaren Bilskadetekniker för spännande möjligheter och tillväxt inom vårt fantastiska team. Ta chansen att vara med och forma framtidens fordonsindustri med oss!
Om tjänsten
Vi söker en erfaren och självgående bilskadetekniker. Som bilskadetekniker hos oss kommer du att arbeta med en mängd olika bilmärken och ta hand om allt från små reparationer till omfattande strukturskador.
Vi är en inkluderande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss ges du möjlighet att växa genom utbildning, stöttning och samarbete, med goda utvecklingsmöjligheter. Vi strävar efter att skapa hållbara och innovativa lösningar och vill att våra medarbetare ska trivas, både på och utanför jobbet. Därför arbetar vi aktivt för att främja välmående och trygghet genom förmånliga personalrabatter och andra förmåner.Dina arbetsuppgifter
Byta och rikta karossdetaljer.
Svetsa, limma och nita.
Demontering och montering av delar.
Samarbeta med planering, skadeberäknare och arbetsledare för att uppnå goda resultat.Kvalifikationer
Minst fem års erfarenhet som bilskadetekniker.
Självständig, serviceinriktad, engagerad och noggrann.
God social kompetens och samarbetsförmåga.
Datavana och förståelse för tidsstämpling.
B-körkort.
Behärskar svenska väl i tal och skrift.Profil
Vi söker dig som är erfaren bilskadetekniker men även dig som är i början av din karriär och vill vara med och utvecklas med oss. Du ska ha förmågan att arbeta självständigt, vara serviceinriktad, engagerad och noggrann. Vi ser gärna att du har datavana samt förstår hur tidsstämpling fungerar. Tjänsten förutsätter att du har B-körkort. Du behärskar svenska väl i tal och skrift.Så ansöker du
Vid frågor om tjänsten kontakta Alexandra på 0707982676 eller via mail: alexandra.lonn@fordonsakademin.se
Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas redan före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag.
Om Biliakoncernen
Bilia är en av Europas största helhetsleverantörer för allt som rör bilägandet med en ledande position inom service och försäljning av personbilar, transportbilar och lastbilar. Vi erbjuder service och reparationer, drivmedel, biltvätt, hyrbilar, däck och fälg, fälgrenovering, biltillbehör, bilvård, lackering, glasbyten och bildemontering med mera. Bilia har cirka 160 anläggningar i Sverige, Norge, Luxemburg och Belgien samt en auktionssajt i Sverige.
Bilia säljer personbilar av märkena Volvo, BMW, MINI, Toyota, Lexus, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Cupra, Nissan, Jaguar, Land Rover och XPENG samt transportbilar av märkena Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen och Nissan och lastbilar av märket Mercedes-Benz. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
