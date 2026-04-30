Bilskadetekniker/Bilplåtslagare till Werksta Helsingborg Berga
2026-04-30
Är du en skicklig och erfaren bilplåtslagare som vill arbeta tillsammans med ett glatt och härligt gäng i en modern och välutrustad verkstad i Helsingborg Berga?
Du kommer att arbeta med:
Som bilplåtslagare på Werksta Helsingborg blir du en del av ett engagerat team där kvalitet, noggrannhet och ett effektivt arbetsflöde är centralt. Du utför karossreparationer och plåtslageriarbeten på personbilar enligt tillverkarens och försäkringsbolagens riktlinjer. I tjänsten kan förekomma mekaniska arbetsuppgifter såsom demontering, montering och enklare mekaniska justeringar. Du samarbetar nära skadeberäknare, lackerare och övrig verkstadspersonal för att säkerställa snabba och korrekta reparationer samt hög kundnöjdhet.Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Reparera och byta karossdelar samt utföra riktning av plåt och ram.
Utföra svetsning, limning och nitning enligt gällande krav och säkerhetsföreskrifter.
Montera och demontera fordonsdelar i samband med reparationer; enklare mekaniskt arbete kan förekomma.
Använda moderna mät- och reparationsverktyg samt dokumentera utfört arbete i verkstadssystem.
Samarbeta med skadeberäknare, lackerare och övriga kollegor för ett effektivt flöde och hög kvalitet.
Säkerställa att reparationerna håller verkstadens höga standard för kvalitet och säkerhet.
Bidra till en ordningsam, säker och serviceinriktad arbetsmiljö i verkstaden.Profil
Vi söker dig med fordonsutbildning och flera års erfarenhet av bilkarosseri- och bilplåtslageriarbete. Du är noggrann, kvalitetsmedveten och tekniskt intresserad. Erfarenhet från bilskadebranschen eller arbete med premiumfordon är meriterande. Eftersom rollen kan innefatta bilmekaniska arbetsuppgifter är det meriterande med erfarenhet av montering/demontering och grundläggande mekanik.
Dokumenterad erfarenhet från bilkarosseri- och bilplåtslageriarbete eller motsvarande praktisk erfarenhet.
B-körkort krävs.
Erfarenhet av bilsvetsning och bruk av mätutrustning är meriterande.
Strukturerad, ansvarstagande och en god lagspelare.
Lösningsorienterad, flexibel och nyfiken på ny teknik och arbetsmetoder.
God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt när det krävs.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder
En varierande och utvecklande roll i Sveriges ledande fristående skadeverkstadskedja.
Löpande intern utbildning och tydliga karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Stöttande kollegor, öppet arbetsklimat och en mycket positiv arbetsmiljö.
Goda anställningsvillkor och kollektivavtal.
En stabil och långsiktig arbetsgivare som satsar på inkludering och din utveckling.
Om Werksta
Werksta är Sveriges ledande fristående skadeverkstadskedja. Sedan starten har Werksta vuxit snabbt och finns idag på flera orter i Sverige. Vi reparerar årligen tiotusentals bilar och strävar med hög tillgänglighet och god service efter att leverera branschens bästa kundupplevelse. Werkstagruppen ägs av investeringsfonden Procuritas.
Werksta Helsingborg reparerar alla bilmärken. Vi har dessutom dessa skadeauktorisationer på vår verkstad: Tesla, Ligier/Microcar, Zeekr och Iveco
Ansökan och kontakt
Låter detta intressant? Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vi välkomnar sökande oavsett kön och bakgrund - det viktigaste är ditt engagemang, din yrkesstolthet och din vilja att bidra till kvalitet och utveckling inom Werksta. Stor vikt läggs på din personlighet och att du passar in i vårt positiva team.
Denna ansökan hanteras av Fordonsakademin Sverige AB som är ett ledande rekryteringsföretag inom fordonsbranschen i Sverige. Kontaktperson för denna tjänst är Pia Berlin Key Account Manager på Fordonsakademin, pia.berlin@fordonsakademin.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Fordonsakademin
Vi är specialister på att kompetensförsörja fordonsbranschen. Företaget startades av specialister inom fordonsbranschen med mångårig erfarenhet från verkstadsarbete. Vi brinner för att arbetsgivare ska få rätt person med rätt kompetens, i rätt tid. Detta uppnår vi genom att tillhandahålla tjänster inom rekrytering, bemanning och utbildning. Genom våra tjänster är vi med och verkar för en kompetenshöjning i branschen.
Vi är en del av Arenakoncernen som med sin närvaro på över 160 orter i Sverige finns tillgängliga i hela landet. Vi tror på varje människas förmåga. Starka individer lyfter varandra. Steg för steg hjälper vi medarbetare och företag att utvecklas och bli starkare - så starka att de i sin tur lyfter andra.
Värderingar
Vi brinner för att matcha ihop arbetssökanden med företag, och vårt arbete sker helhjärtat i alla delar för att hela processen ska lyckas. Vi är alltid personliga, engagerade och professionella i alla våra uppdrag och möten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7599913-1976427". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
https://jobs.fordonsakademin.se
Helsingborg
)
252 78 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort.
