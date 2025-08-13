Bilsäljare-Grundlön + Hög Provision (snittlön 40 000 - 45 000)
Som säljare hos vår kund kommer du vara en nyckelspelare i att skapa och stärka våra kundrelationer. Du kommer främst arbeta med att kontakta befintliga och nya kunder för att erbjuda skräddarsydda affärslösningar. Din förmåga att kommunicera och skapa förtroende över telefon blir avgörande för din framgång.
• Aktivt kontakta varma leads och presentera våra erbjudanden
• Följa upp med befintliga kunder och driva försäljningen i mål
• Bygga och vårda långsiktiga kundrelationer för att öka engagemang och lojalitet
Vi söker dig som
• Driven och redo att utvecklas - du som alltid lägger in det lilla extra för att lyckas
• Kommunikativ och skicklig på att bygga relationer
• Resultatorienterad och motiveras av att nå högt satta mål
• Positiv och entusiastisk med en stark vilja att öka din lön
Vad vi erbjuder
• Driven och redo att utvecklas - du som alltid lägger in det lilla extra för att lyckas
• Kommunikativ och skicklig på att bygga relationer
• Resultatorienterad och motiveras av att nå högt satta mål
• Positiv och entusiastisk med en stark vilja att öka din lönOm företaget
• Grundlön + generös provision utan tak
• Kontinuerlig utbildning för att utveckla din försäljningsteknik
• Bonusar och tävlingar för extra motivation
• En fräsch och modern anläggning med stöttande kollegor och ledare
• Arbetstider: Måndag-fredag 09:15-17:30
• Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av ett framgångsrikt team!
Rekryteringsprocessen hanteras av Aura Personal. Har du frågor om tjänsten?
Kontakta:
Alexis Camacho - 076 589 00 07 - alexis.camacho@aurapersonal.se Ersättning
