Bilsäljare till Europeiska Motor
Next u AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-07-21
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Europeiska Motor växer kraftigt och söker nu säljdrivna personer som vill utvecklas inom försäljning. Du kommer få rätt förutsättningar och en gedigen utbildning för att bygga en framgångsrik säljkarriär inom en organisation där du jobbar med världens största bilmärke, Toyota. Nu söker vi fler säljare till anläggningarna i Norrort!
Om rollen
Vi erbjuder dig chansen att utvecklas i ett starkt varumärke och växa i en organisation som tror på långsiktighet, kvalitet och kundnöjdhet.
• Du ansvarar för hela försäljningsprocessen – från första kontakt till bilens leverans
• Du säljer både nya och begagnade bilar, samt tillbehör, finansieringslösningar och serviceavtal
• Du arbetar proaktivt med kundkontakter via telefon, mejl och personliga möten
• Du bygger relationer och skapar kundupplevelser som leder till långsiktigt förtroende
Vem är du:
• Har minst 1 års erfarenhet av uppsökande försäljning, gärna mot konsument
• Trivs i ett högt tempo och drivs av tydliga mål och resultat
• Är professionell, självgående och har en stark känsla för service
• Har B-körkort och mycket goda kunskaper i svenska
• Har ett intresse för bilar eller är nyfiken på att lära dig mer
Vi erbjuder dig:
• Attraktiv lönemodell där du påverkar din egen inkomst
• Tydlig karriärväg med stora utvecklingsmöjligheter
• Ett familjeägt bolag med stark kultur, trygghet och långsiktighet
• Ett framtidssäkert varumärke – Toyota
Om Europeiska Motor
Europeiska Motor AB är Sveriges största återförsäljare av Toyota med anläggningar i Sundbyberg, Täby, Vällingby, Arlandastad samt verkstad i centrala Stockholm. Företaget är familjeägt, grundat 1960 och har idag ca 150 medarbetare.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Next u AB
(org.nr 556898-4180)
171 54 SOLNA (STOCKHOLMS) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10007990