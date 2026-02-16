Bilrekonditionerare till DetailandShine AB - Göteborg/Kungälv
2026-02-16
DetailandShine AB växer och söker bilrekonditionerare till vårt team. Vi samarbetar med en större aktör på bilmarknaden där ett stort antal bilar rekonditioneras dagligen. Hos oss får du arbeta i ett företag i expansionsfas med höga krav på kvalitet, service och kundnöjdhet.
Arbetet är varierande och omfattar både personbilar och arbetsfordon, där du blir en viktig del i leveransen mot våra företagskunder.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Som bilrekonditionerare hos oss kommer du bland annat att arbeta med:
Avtextning (borttagning av dekaler och foliering)
Invändig rekonditionering
Klädseltvätt
Utvändig rengöring och tvätt
Hjulskifte
Övrigt förekommande arbete kopplat till fordonsvård
Arbetet är fysiskt och kräver noggrannhet, flexibilitet, ansvar och ett öga för detaljer
Vi söker dig som:
Har manuellt B-körkort (egen bil är meriterande)
Kan kommunicera på svenska
Är ansvarstagande, självgående och pålitlig
Trivs med både ensamarbete och teamarbete
Har god fysik och klarar av ett praktiskt arbete
Håller tider och tar ansvar för sitt arbete
Är lösningsorienterad och bidrar till en god arbetsmiljö
Tidigare erfarenhet av bilrekond är meriterande men inte ett krav - rätt inställning är viktigast.
Vi erbjuder:
Möjlighet att vara med och växa tillsammans med ett expansivt företag
Introduktion och utbildning i våra arbetssätt
Kollektivavtal
Trygg anställning med tydliga villkor
Ett sammansvetsat team och en god arbetsmiljö
Anställningsvillkor
Anställningsform: Timanställning
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetstid: Deltid, dagtid
Arbetsort: Göteborg / Kungälv
Utdrag ut belastningsregistret kan komma att begäras.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med din ansökan.
Välkommen att bli en del av DetailandShine AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: info@detailandshine.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TIMANSTÄLLNING". Arbetsgivare DetailandShine AB
(org.nr 559539-8396) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9746159