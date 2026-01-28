Bilrekonditionerare till Autogroup i Stockholm
Autogroup söker nu en bilrekonditionerare till vår verksamhet i Stockholm. Vi letar efter en noggrann och praktiskt lagd person som har ett intresse för bilvård och är redo att ta sig an en tillsvidareanställning. Erfarenhet är meriterande.Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Utföra rekonditioneringsarbete och fordonsvård, inklusive polering, dammsugning och invändig/utvändig rengöring.
Rengöra fönster, glas m.m. på fordon.
Hantera övrigt rengöringsarbete som krävs för att hålla bilarna i fint skick.
Vi söker dig som:
Har ett gott öga för detaljer och är mån om att leverera högsta kvalitet.
Är självgående, tålmodig och lösningsorienterad.
Är fysiskt aktiv och tycker om att arbeta praktiskt.
Har en positiv attityd, är serviceinriktad och trivs med att samarbeta med både kunder och kollegor.
Tidigare erfarenhet inom bilvård är meriterande men inget krav.
Anställningsform:
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Antal tjänster: 1
Lön och anställningsvillkor:
Lönetyp: Fast månadslön
Lön: Marknadsmässig och i enlighet med kollektivavtal
Plats:
Autogroup
Stockholm
Hur du ansöker:
Sista dag att ansöka är 2025-02-28
Skicka din ansökan via e-post till: rekrytering@autogroup.se
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas på att välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PH Autogroup AB
(org.nr 559419-9597) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Autogroup Jobbnummer
9709372