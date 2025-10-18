Bilrangerare sökes till vår kund i Södertälje
Posti Logistics Staffing AB / Fordonsförarjobb / Södertälje Visa alla fordonsförarjobb i Södertälje
2025-10-18
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Södertälje
, Nykvarn
, Stockholm
, Upplands-Bro
, Strängnäs
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-18Dina arbetsuppgifter
Vi söker fortlöpande personer med ett bilintresse till vår kund belägen i Södertälje. Vår kund arbetar med billogistik och har en stor passion för bilar och biltransporter. Arbetat är förlagt på dagtid måndag till fredag.
I arbetet kommer du att få arbeta med inspektioner av bilar, förflyttningar inom området samt för- och efterkontroller. Att ha god körvara är därför en förutsättning för att lyckas i denna roll.Profil
Till detta arbete söker vi en person med hög arbetsmoral. Arbetet utförs både i grupp och ensam så till fördel ska man vara bekväm i det och gilla att samarbeta. Vi värdesätter personliga egenskaper högt och ser därför gärna att du som söker uppfattas som trevlig, lyhörd, ansvarfull och noggrann.Kvalifikationer
• Du innehar körkort B (manuellt) i minst 2 år
• Mycket god körvana
• Förstå och göra sig förstådd på svenska
Meriterande:
• BE-körkort
• Utbildning inom fordonsbranschen
• Intresse för bilar
• Mekaniker eller liknande erfarenhet
• Erfarenhet av att arbeta med bilar
• Erfarenhet av tvätt & rekond
Vi söker dig med en stabil bakgrund som vill bidra med engagemang och driv. Som en del av rekryteringsprocessen görs en bakgrundskontroll och drogtest genomförs.
Låter detta som du? Ansök redan idag! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4831". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Mahmoud Abdalla mahmoud.abdalla@posti.com Jobbnummer
9563406