Bilrådgivare / Inköpare - Göteborg (Hög lön & provision)
Vill du jobba med bilar, träffa kunder och tjäna riktigt bra pengar?
Vi är en etablerad bilfirma i Stockholm (omsättning ca 140 miljoner/år) som nu expanderar till Kungälv. Vi söker 2-3 drivna bilrådgivare som både kan hantera kundkontakt via telefon och ta emot bilar på plats eller ute hos kund.
Din roll:
Kontakta privatpersoner som säljer bilar (Blocket-leads)
Boka och genomföra möten
Ta emot bilar på anläggning eller hos kund
Göra enklare värdering och genomgång av bilen
Bygga förtroende och få kunden att välja vår förmedling
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av bilar (bilförsäljning, inköp eller verkstad)
Är trygg i kundmöten och telefon
Har öga för skick och värde
Är driven och vill tjäna pengar
Vi erbjuder:
Fast lön + hög provision
Färdiga leads (inga kalla samtal)
Starkt varumärke och bevisad affär
Möjlighet att växa i ett expanderande bolag
Topp-presterande tjänar 50 000 - 80 000+ kr/mån
Placering: Kungälv / Göteborg
Ansök idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
E-post: tobbe@haningebilpark.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kungälv". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge Bilpark AB
(org.nr 556866-8932)
Traktorgatan 13 (visa karta
)
442 40 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9828911