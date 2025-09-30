Bilpoolshandläggare till Försvarsmaktens Högkvarter
2025-09-30
Bilpoolshandläggare till Försvarsmaktens Högkvarter
Högkvarterets Transportsektion söker nu en bilpoolshandläggare som vill vara en viktig del i Högkvarterets fordonshantering. Hos oss blir du en viktig del i att säkerställa att verksamheten fungerar smidigt varje dag
Transportsektionen är en del av Högkvarterets Dokumenthanteringsavdelning. Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad handläggare till bilpoolen vid Högkvarterets garage. Här får du en varierad roll där du arbetar både administrativt och praktiskt, med ansvar för att våra fordon alltid är i gott skick och redo för användning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Hantera hyrbilar - boka, registrera och skriva ut kontrakt för Försvarsmaktens egna och upphandlade fordon.
• Boka service, besiktning och däckbyte samt köra fordonen till verkstad vid behov.
• Skriva skadeanmälningar.
• Utföra enklare fordonsvård, exempelvis högtryckstvätt, tankning och påfyllning av olja eller spolarvätska.
• Beställa produkter till fordon och garage.
• Rangera och placera fordon.
• Bidra till ordning och trivsel i garaget. Kvalifikationer
• B-körkort
• Eftergymnasial utbildning
• God fysik och stresstålighet
• God kommunikationsförmåga på svenska och engelska
• Innehar hög integritet och diskretion
• God datorvana och erfarenhet av administrativa system.
Meriterande
• Erfarenhet av fordons- eller logistikhantering.
• Kunskap om fordonsvård och enklare serviceåtgärder.
• Erfarenhet av arbete i beställar- eller administratörsroll.
• Fullgjord värnplikt
• Vana att arbeta i större organisationer eller myndigheter. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och serviceinriktad. Du trivs med varierande arbetsuppgifter, har lätt för att samarbeta och kan ta egna initiativ. Du är lugn och handlingskraftig även under press. Du innehar mycket gott omdöme samt är flexibel, lugn och anpassningsbar vid förändrade förutsättningar. Du innehar ett högt säkerhetsmedvetande och integritet.
Du tycker om att tillhöra ett team och arbeta tillsammans med andra men är samtidigt självmotiverad och tar eget ansvar för utförande av uppdraget. Du bidrar aktivt till gott samarbete och till bra stämning i arbetslaget. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Försvarsmaktens värdegrund bygger på Öppenhet, Resultat och Ansvar - ÖRA, vilken även du självklart delar med oss.
För upplysning om befattningen kontakta sektionschef Tom Sundler.
Fackliga företrädare
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Liselotte Larsson Försvarsförbundet
OFR/S: Kjell Tetzlaff
OFR/O Arne Nilsson
Samtliga kontaktpersoner nås via Försvarsmaktens växel på tfn 0505-451000.
Befattningen: Tillsvidareanställning som inleds med en sex månaders provanställning.
Arbetstider: Måndag - tisdag kl07:00 - 16:00. Onsdag - fredag kl08:00 - 17:00
Arbetsort: Stockholm, primärt Lidingövägen 24
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Lön: Individuell lönesättning tillämpas.
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-21.
Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Vi ser framemot din ansökan!
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• ----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9532582