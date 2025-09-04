Bilplåtslagare till Hedin Automotive (BMW), Tyresö!
Fordonsakademin Sverige AB / Tunnplåtslagarjobb / Haninge Visa alla tunnplåtslagarjobb i Haninge
2025-09-04
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fordonsakademin Sverige AB i Haninge
, Skövde
, Linköping
, Jönköping
, Lidköping
eller i hela Sverige
Vi söker nu två bilplåtslagare till Hedin Automotive - BMW & Mini auktoriserad verkstad i Tyresö, södra Stockholm.
Är du en person som har erfarenhet av kaross- och plåtarbete på personbilar och vill utvecklas i en modern miljö hos ett etablerat företag som är auktoriserade för BMW & MINI? Då kan denna tjänst vara rätt för dig!
Huvudsakliga arbetsuppgifter som bilplåtslagare
I rollen kommer du att ansvara för att reparera, rikta och byta ut skadade karossdelar på personbilar enligt tillverkarens specifikationer. Du arbetar med demontering, riktning, svetsning, samt återmontering av plåt och andra delar, både plast och metall. Arbetsuppgifterna sker både självständigt och i samarbete med kollegor. Administration och dokumentation av utförda reparationer ingår i arbetsuppgifterna.
Erfarenhet och kvalifikationer
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av arbete som bilplåtslagare eller motsvarande inom fordonsverkstad. Du har god förståelse för skadehantering och har god erfarenhet av större skadereparationer och riktningsarbeten såsom byte av bakskärmar och trösklar mm. Utbildning inom fordonsteknik är självklart meriterande. B-körkort och goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är krav för tjänsten. Har du certifiering inom svetsning eller andra relevanta kompetenser är det ett plus.Publiceringsdatum2025-09-04Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du har ett intresse för bilar och teknik. Du är noggrann, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och är mån om kvalitet och säkerhet. Du är samarbetsvillig, trivs med att arbeta både självständigt och i team, samt är lösningsorienterad och flexibel vid omväxlande arbetsuppgifter. Du bemöter både kunder och kollegor på ett professionellt och trevligt sätt.
Arbetstid och anställningsform
Tjänsten är på heltid och tillsvidare med start enligt överenskommelse. Arbete sker under dagtid på vardagar med möjlighet till förlängning och utveckling inom företaget.
Ansökan och frågor om jobbet som bilplåtslagare i Tyresö
Vid frågor om tjänsten kontakta Johanna på 0738558647 eller via mail: johanna.aslan@fordonsakademin.se
. Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
Om Fordonsakademin - Din partner inom fordonsbranschen
Vi är specialister på att kompetensförsörja fordonsbranschen. Fordonsakademin startades av personer med lång erfarenhet inom verkstadsarbete och rekrytering. Vår ambition är att matcha rätt person med rätt arbetsgivare i rätt tid. Genom att erbjuda tjänster inom rekrytering, bemanning och utbildning bidrar vi till kompetensutveckling i branschen.
Fordonsakademin är en del av Arenakoncernen, som finns på över 160 orter i Sverige. Vi tror på möjligheten hos varje individ - tillsammans lyfter vi varandra och utvecklar branschens framtida stjärnor.
Dina värderingar möter våra
Vi arbetar personligt, engagerat och professionellt i allt vi gör. Vi drivs av att matcha företag och arbetssökande på bästa sätt och tror på varje individs potential. Hos oss får du möjlighet att växa och bidra till ett starkt och framgångsrikt team. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://fordonsakademin.se/ Arbetsplats
Fordonsakademin Kontakt
Johanna Aslan johanna.aslan@fordonsakademin.se 0738558647 Jobbnummer
9491837