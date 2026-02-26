Bilplåtslagare/Skadetekniker till Werksta Stockholm Sätra
Werksta Sweden AB / Tunnplåtslagarjobb / Stockholm Visa alla tunnplåtslagarjobb i Stockholm
2026-02-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Werksta Sweden AB i Stockholm
, Lidingö
, Danderyd
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med bilskadereparationer och karosseriarbeten i en modern, professionell skadeverkstad? Werksta Stockholm Sätra söker nu dig som är skicklig bilplåtslagare/skadetekniker och vill vara en del av vårt engagerade och kunniga team. Hos oss får du möjlighet att arbeta med de senaste teknikerna, vidareutvecklas inom ditt yrke och erbjudas trygga arbetsvillkor i ett framåtsträvande företag.Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
I rollen som bilplåtslagare/skadetekniker ansvarar du för att utföra kvalificerade reparationer av på personbilar enligt tillverkares och försäkringsbolags riktlinjer. Arbetet innebär att du aktivt säkerställer högsta möjliga kvalitet och bidrar till en utmärkt kundupplevelse. Exempel på arbetsuppgifter är:
Reparera och byta karossdelar samt utföra riktning av bilplåt och ram
Montera och demontera fordonsdelar i samband med reparationer
Använda moderna mät- och reparationsverktyg och dokumentera ditt arbete
Genomföra svetsning, limning och nitning
Arbeta nära tillsammans med skadeberäknare, lackerare och övriga verkstadsteamet
Säkerställa att arbetet håller verkstadens höga standard för kvalitet och säkerhet
Bidra till en ordningsam och trygg arbetsmiljö i Verkstan
Din profil
Vi söker dig med fordonsutbildning eller flera års erfarenhet av arbete med karosseri och bilskador. Du är noggrann, kvalitetsinriktad och besitter ett starkt tekniskt intresse - med vilja att hela tiden lära dig nytt.
Dokumenterad erfarenhet av skadebranschen
B-körkort
Strukturerad, ansvarstagande och en god lagspelare
Lösningsorienterad, nyfiken och flexibel i arbetsuppgifter
Meriterande med erfarenhet av reparation av BMW, Tesla och VGS
Vi välkomnar sökande oavsett kön och bakgrund - det viktigaste är ditt engagemang, din energi och viljan att vara med och driva kvalitet och utveckling på Werksta Stockholm Sätra!
Det erbjuder Werksta Stockholm Sätra - Utveckling och trygghet
Varierande och utvecklande arbete i Sveriges ledande bilskadeverkstadskedja
Modern skadeverkstad med den senaste tekniken och nya bilmodeller
Löpande intern utbildning och tydliga karriär- och utvecklingsmöjligheter
Stöttande kollegor, öppet arbetsklimat och positiv arbetsmiljö
Goda anställningsvillkor och kollektivavtal
Stabil och långsiktig arbetsgivare - stor vikt läggs vid inkludering och din utveckling
Vid frågor om tjänsten, kontakta gärna Platschef Petar Presl , 070-774 45 13 Om Werksta
Werksta är Sveriges ledande fristående skadeverkstadskedja. Sedan starten i juni 2015 har Werksta vuxit snabbt i Sverige och räknar idag till totalt 51 verkstäder med ca 900 anställda. Med starka positioner i de större städerna repareras årligen över 60 000 bilar. Vi vill med hög tillgänglighet och god service leverera branschens högsta kundnöjdhet och vara såväl försäkringsbolagens som slutkundernas förstahandsval vid skada. Werksta finns även representerade i Finland, Norge och Holland. Werkstas huvudägare är investeringsfonden Procuritas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7296915-1862159". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Werksta Sweden AB
(org.nr 556073-3114), https://werkstasweden.teamtailor.com
Stensätravägen 2 (visa karta
)
127 39 SKÄRHOLMEN Arbetsplats
Werksta Sweden Jobbnummer
9764454