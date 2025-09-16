Bilplåtslagare - Bli en del av Nordens största bilskadecenter!
Carstedts Bil AB / Tunnplåtslagarjobb / Umeå Visa alla tunnplåtslagarjobb i Umeå
2025-09-16
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Carstedts Bil AB i Umeå
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige
Just nu pågår byggnationen av Nordens största och mest hållbara bilskadeanläggning i Umeå på Ersboda. Hos oss får du vara med från start i en verksamhet där kvalitet, innovation och miljö går hand i hand. Vi satsar på modern teknik, gröna lösningar och ett arbetsklimat där varje medarbetare får möjlighet att växa och påverka.Publiceringsdatum2025-09-16Arbetsuppgifter
Som bilplåtslagare hos oss kommer du att:
Rätta kaross- och plåtskador på både större och mindre fordon
Svetsa, limma och nita karossdetaljer
Demontera och montera delar inklusive kaross, dörrar, motorhuvar etc.
Samverka med skadeberäknare och arbetsledare för att planera arbetsflöden och uppnå hög kundnöjdhet
Utföra detaljarbeten med hög precision och finish
Vi söker dig som
Har erfarenhet som bilplåtslagare / plåttekniker, gärna med förmåga att hantera strukturskador
Har fordonsteknisk utbildning med inriktning karosseri / plåt eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Är noggrann, kvalitetsmedveten och har känsla för detaljer
Är självgående men trivs att jobba i team
Har B-körkort (KRAV)
Kommunicerar väl på svenska i tal och skrift
Det vi erbjuder
En arbetsplats på topp - nya, moderna verkstadsytor med den senaste utrustningen
Möjlighet att vara med från uppstarts- och byggfasen - vara med och forma hur verksamheten ska bli
Utbildning och kompetensutveckling - vi satsar på att våra medarbetare hela tiden utvecklas
Trygghet och kontinuitet - stabil arbetsgivare med långsiktiga planerSå ansöker du
Du ansöker genom att skicka ett mejl till platsansokan@carstedts.se
med dina kontaktuppgifter och en kort beskrivning om din bakgrund. Märk ansökan "Bilplåtslagare Umeå".
Vi behandlar ansökningarna löpande - skicka in så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: platsansokan@carstedts.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PLÅTSLAGARE UMEÅ". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carstedts Bil AB
(org.nr 556062-4032) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bilskadecenter Umeå Kontakt
Platschef
Jonas Boström jonas.bostrom@bilskadecenterumea.se 090701710 Jobbnummer
9512051