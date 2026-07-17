Bilmontörer/Bilmekaniker sökes till Bista Group
Bista Group AB / Fordonsmontörsjobb / Örebro Visa alla fordonsmontörsjobb i Örebro
2026-07-17
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Vill du bygga och utrusta nya arbetsfordon som gör skillnad i vardagen?
På Bista Group skapar vi smarta, säkra och snygga lösningar för service- och arbetsfordon. Nu söker vi dig som vill vara med och montera inredning, installera specialverktyg och arbeta med fordonsel.
Om Bista Group
Vi är ett dedikerat team på cirka 30 medarbetare i Örebro som trivs ihop och hjälper varandra. Hos oss blir du snabbt en viktig del av gruppen och får både ansvar och stöttning. Gillar du bilar, teknik eller bilstyling och tar egna initiativ? Då kommer du att trivas här.
Ditt uppdrag
Montera inredningslösningar i nya arbetsfordon
Installera specialverktyg och tillbehör
Arbeta med fordonsel: belysning, inverter, strömförsörjning och kabeldragning
Kvalitetssäkra arbetet och bidra med förbättringsidéer
Vi erbjuder
Fast heltidsanställning
Friskvårdsbidrag
Ett nära arbetslag med familjär stämning
Möjlighet att på sikt ta ansvar för däcklagret för dig som vill utvecklas i rollen
Vi söker dig som
Har minst 3 års erfarenhet från bilverkstad eller liknande arbete
Har B-körkort
Bor max 5 mil från Örebro
Talar och förstår svenska flytande
Meriterande
Erfarenhet av bilelektronik/fordonsel
Intresse för bilstyling eller fordonsteknik
Så här söker du
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan via ansökningsformuläret här intill.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bista Group AB
(org.nr 556624-0114), https://www.bista.se/
Berglundavägen 12b (visa karta
)
702 36 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10005845