Bilmekaniker till City Car AB Ringön, Göteborg
City Car Service Ringön AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2025-09-15
Vi expanderar och söker en nyfiken, erfaren och driven bilmekaniker till vår verkstad.
Du ska ha viljan att bli en nyckelspelare med hög moral samt tekniskt begåvad, kommunikativ och har sinne för affärer som gynnar såväl återkommande som nya kunder. Du ät stolt över ditt yrke och vill utveckla dig in i framtiden med vårt team.
Våra kunder efterfrågar verkstadens tjänster för service-, felsöknings- och andra i branschen vanligen förekommande arbeten. Bilverkstaden ligger centralt i Göteborgs centrum med flera kommunikations möjligheter.
