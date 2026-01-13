Bilmekaniker till Bilbolaget - där mekanik, teknik och kundservice möts!
Norra Resurs Rekrytering & Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Gällivare Visa alla maskinreparatörsjobb i Gällivare
2026-01-13
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norra Resurs Rekrytering & Bemanning AB i Gällivare
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige
Är du en bilmekaniker med ett genuint intresse för teknik och en vilja att leverera bästa möjliga service? Bilbolaget i Gällivare söker nu en driven och engagerad bilmekaniker till deras verkstadsteam. I tjänsten kommer du arbeta både i Bilbolagets verkstad på deras anläggning i Gällivare och i Bilverkstaden i Bomselet LKAB, förlagd ovan jord. Här får du möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med engagerade kollegor i en trivsam arbetsmiljö. Ta ett nytt steg i karriären och börja som bilmekaniker hos Bilbolaget i Gällivare!
Om rollen:
I din roll som Bilmekaniker hos Bilbolaget blir du en nyckelspelare i serviceprocessen och en viktig del av deras verkstadsteam. I tjänsten kommer du arbeta både i Bilbolagets verkstad på deras anläggning i Gällivare och i Bilverkstaden i Bomselet LKAB, förlagd ovan jord. Du ansvarar för felsökning, diagnos, reparation och kvalitetskontroll av olika typer av fordon - främst personbilar men förekommer även lätta lastbilar och husbilar. Med din kompetens kommer du spela en avgörande roll i att skapa trygga och nöjda kunder som gärna återkommer till Bilbolaget framåt.
Dina arbetsuppgifter omfattar:
Utföra noggrann felsökning och diagnostik på fordon.
Utförande av service- och reparationsarbete enligt arbetsorder.
Kontroll och godkännande av arbetsordrar innan fakturering.
Efterkontroller och provkörningar för att säkerställa kvalitet.
Att hålla arbetsplatsen organiserad och bidra till ordning i gemensamma utrymmen.
Bygga långsiktiga kundrelationer genom ett professionellt och positivt bemötande mot kunder.
Arbetstiderna är dagtid, måndag-fredag 7-16. Flexibel arbetstid måndag-torsdag kan vara möjligt i samråd med närmsta chef.
Vi ser även att man är flexibel och öppen för att arbeta både i Bilbolagets verkstad på deras anläggning i Gällivare och i Bilverkstaden i Bomselet LKAB, förlagd ovan jord.Publiceringsdatum2026-01-13Profil
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du:
Har en relevant fordonsteknisk utbildning och dokumenterad erfarenhet som fordonsmekaniker.
Har en giltig B-behörighet för körkort.
Har ett brinnande intresse för fordonsteknik och service.
Är noggrann, strukturerad och har lätt för att ta till dig nya instruktioner.
Har starka administrativa och kommunikativa färdigheter samt god datorvana.
Bilbolaget söker dig som har en positiv inställning, lösningsorienterat arbetssätt, är van att arbeta under tidspress och ser varje utmaning som en naturlig del av din karriärutveckling. Du är social och framåt, en lagspelare, och har stor förståelse för vikten av ett serviceinriktat bemötande gentemot beställande kunder.
Ansökningsförfarande
Urvalet sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Bilbolaget samarbetar med Norra Resurs i denna rekryteringsprocess, tjänsten som Bilmekaniker är en direktrekrytering, vilket innebär att du anställs direkt hos Bilbolaget i Gällivare. Vid frågor om tjänsten, kontakta ansvarig rekryterare Maria Berggren på maria.berggren@norraresurs.se
eller på 070-336 67 30.
Låter detta som din nästa karriärmöjlighet? Skicka in din ansökan idag och bli en del av Bilbolaget Gällivare. Varmt välkommen med din ansökan!
Om Bilbolaget Nord AB
Bilbolaget har funnits sedan 1932 och är Norrlands ledande återförsäljare av Volvo, Renault, Ford och Dacia personbilar samt Renault och Ford transportbilar. Vi säljer ca 10 000 nya och begagnade bilar i Norrland/år. Vi finns på 14 orter i norra Sverige från Härnösand i söder till Kiruna i norr. Vi har fullserviceverkstäder, välsorterade reservdelsbutiker samt både Tanka och Tvätta. Bilbolaget tar hand om allt som har med ditt bilägande att göra. Allt för ett smidigt bilägande - där våra värdeord är omtanke, tillgänglighet, kompetens.
Bilbolaget Nord AB är ett företag i Persson Invest koncernen.Om företaget
Norra Resurs är en aktör inom rekrytering och bemanning i Norrland. Vi specialiserar oss på att matcha rätt kandidater med rätt roller och hjälper företag att bygga starka team. Med djup förståelse för den lokala arbetsmarknaden är Norra Resurs din pålitliga partner för rekryterings- och bemanningslösningar i Norrland. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norra Resurs Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559290-4626), https://www.norraresurs.se/
Bilvägen 2 982 32 Gällivare (visa karta
)
982 31 GÄLLIVARE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bilbolaget Nord AB Kontakt
Rekryteringsansvarig
Maria Berggren maria.berggren@norraresurs.se 0703366730 Jobbnummer
9682490