Bilmekaniker till återförsäljare i Norrort (direktrekrytering)
2025-10-09
Vi söker dig som vill arbeta i en modern, ljus och välutrustad verkstad där kvalitet och utveckling går hand i hand. Du kommer att arbeta med service och reparationer av personbilar och lätta transportbilar. Beroende på din erfarenhet och kompetens kommer du att få olika typer av arbetsuppgifter - från enklare service till avancerad felsökning och elarbete. Hos oss får du både frihet under ansvar och en närvarande chef som stöttar när det behövs.
Detta är en direktrekrytering där du blir anställd direkt av vår kund.
Plats: hos vår kund i Stockholm Norrort
Start: så snart som möjligt, med hänsyn till uppsägningstid
Omfattning: heltid
Din Profil
Vi söker en bilmekaniker som har minst ett par års erfarenhet i yrket. Ju fler års erfarenhet desto bättre, men vi välkomnar även dig som har ett par års erfarenhet och har ett starkt intresse för bilar samt viljan att utvecklas. Du har erfarenhet av service och reparationer och om du dessutom har arbetat med felsökning och el är det en stark merit. Som person är du noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor som delar ditt bilintresse.
Vi erbjuder
Hos oss får du en arbetsplats där arbetsmiljön står i centrum - en modern och ljus verkstad med de verktyg och hjälpmedel du behöver för att göra ett riktigt bra jobb. Vi erbjuder stor frihet under ansvar och en chef som är närvarande och engagerad i din utveckling. Du blir en del av ett lag med andra bilentusiaster där gemenskapen är stark och kunskapsutbytet stort. För dig som vill utvecklas vidare finns goda möjligheter att gå utbildningar och hålla dig uppdaterad på den senaste tekniken. Vi ser långsiktigt på våra medarbetare och vill att du ska kunna växa med oss.Om företaget
Detta är en direktrekryterig till vårt kundföretag i Stockholm Norrort. Mer information om företaget och rollen ges längre fram i processen.
Autorekrytering är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag nischat inom motorbranschen. Vi ser med stolthet tillbaka på vår utveckling sedan starten 2005 och jobbar ständigt med att överträffa våra kunders, kandidater och medarbetares förväntningar. Att förmedla rekrytering och bemanning till den svenska motorbranschen är fantastiskt spännande!
Våra kunder representerar flera av de mest kända återförsäljarna, verkstäderna och generalagenterna i denna dynamiska bransch. Vi mycket glada över förtroendet vi fått från vårt stora kontaktnät av intressanta kunder och kompetenta kandidater. Vår gedigna erfarenhet gör att vi kan hålla en konsultativ framtoning mot såväl kund, medarbetare, konsult och kandidat. Autorekrytering finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Jönköping och vi utför uppdrag i hela Sverige.
