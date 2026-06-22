Bilmekaniker Specialist inom elbilar och miljövänlig motorrenovering
Nordstar Mobility AB / Maskinreparatörsjobb / Höör Visa alla maskinreparatörsjobb i Höör
2026-06-22
, Hörby
, Eslöv
, Perstorp
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordstar Mobility AB i Höör
Nordstar Mobility AB är ett framåtblickande företag som utvecklar framtidens mobilitetslösningar. Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas där vi bedriver teknisk forskning, metodutveckling och genomförbarhetsstudier kring miljöanpassade servicemetoder för fordon.
Vi söker nu en Fordonstekniker / Testingenjör som vill vara med och lägga grunden för vår tekniska utveckling, med ett särskilt fokus på internationell tekniköverföring och etablering av nya servicestandarder.
Om rollen och arbetsuppgifter:
I denna roll kommer du inte främst att arbeta med traditionellt och löpande verkstadsarbete. Då vi bygger upp vår verksamhet ligger fokus inledningsvis på teknisk utveckling, utvärdering, testverksamhet och forskning kring följande nyckelområden:
1. Analys och metodutveckling för diagnostik, utvärdering och framtida service av moderna elbilar (EV) och avancerade batterisystem.
2. Forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) gällande innovativa, miljöanpassade och kemisk-mekaniska metoder för att åtgärda hög oljeförbrukning (oljebränning) i förbränningsmotorer utan behov av total nedmontering.
3. Utvärdering av teknisk dokumentation, kvalitetssäkring och testning i mindre testmiljöer samt samordning och teknisk dialog med internationella leverantörer och forskningspartners.
Kvalifikationer och krav:
• Dokumenterad teknisk bakgrund inom fordonsmekanik, fordonselektronik, materialteknik eller motsvarande, med god förståelse för högspänningssystem (elbilar).
• Erfarenhet av teknisk problemlösning, testverksamhet, praktiskt utvecklingsarbete eller implementering av nya servicemetoder för fordon (gärna med fokus på miljöeffektivitet).
• Flytande kunskaper i engelska och kinesiska (mandarin) är ett absolut krav för denna tjänst, då rollen kräver daglig och nära kommunikation med tekniska forskningspartners, tillverkare och leverantörer av testutrustning samt komponenter i Kina.
• Kunskaper i det svenska språket är starkt meriterande (pluspoäng), men inget krav vid anställningens start.
Vad vi erbjuder:
En unik möjlighet att vara med i ett tidigt skede och forma framtidens gröna serviceteknik. Då vi planerar att expandera våra internationella samarbeten och inköp, värdesätter vi internationell erfarenhet. Vi välkomnar alla sökande som uppfyller våra språkliga och tekniska krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: nordstarmab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordstar Mobility AB
(org.nr 559581-6819) Kontakt
Dong Z nordstarmab@gmail.com 0793571666 Jobbnummer
9974001